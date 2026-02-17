Sedili dell’auto strappati o rovinati? Ecco il kit in offerta per ripararli

Una sigaretta caduta accidentalmente, i jeans che ne graffiano la superficie, così come l’usura dovuta all’utilizzo quotidiano; sono tante le possibili cause che portano a danneggiare i sedili. Sia quello del guidatore che quelli dei passeggeri. Parliamo di danni solitamente limitati, a volte anche piccoli, ma che comunque rovinano il sedile. E potrebbero con maggiore facilità aumentare nelle dimensioni. E peggiorare. Ecco perché intervenire è indispensabile. Riuscire a farlo senza sostituire tutto il pezzo danneggiato è la soluzione migliore, anche e soprattutto per ragioni di costo. Ecco perché il kit di riparazione ATG è una soluzione da valutare con molta attenzione. Anche per il prezzo scontato con cui è oggi in vendita.

Come funziona il kit per la riparazione della tappezzeria

I kit di riparazione per i sedili in tessuto permettono di intervenire direttamente sulla superficie danneggiata. È una soluzione vantaggiosa perché limitano la spesa e mantengono l’aspetto originale dell’abitacolo. Una soluzione utile anche per chi ha auto d’epoca e mezzi nei quali la sostituzione delle parti danneggiate rischierebbe di rovinare l’estetica generale.

Il kit ATG comprende 13 pezzi ed è pensato per risolvere bruciature, piccoli buchi, strappi o abrasioni sulla tappezzeria in tessuto. L’obiettivo è ripristinare la continuità visiva e funzionale del materiale.

Con questo kit si procede alla ricostruzione della parte mancante o rovinata. Come? Tramite fibre e composti colorati che vengono miscelati per avvicinarsi alla tonalità originale del sedile. Dopo aver pulito e preparato la zona interessata, si applica il materiale di riempimento e si procede alla finitura superficiale, cercando di replicare trama e colore del tessuto circostante. La possibilità di miscelare le tinte consente di adattarsi sia a rivestimenti a tinta unita sia a superfici con motivi.

Si tratta di un intervento alla portata di tutti. Il kit ATG può essere utilizzato non solo sull’auto, ma anche su tappeti e altre superfici domestiche.