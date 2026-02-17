Nuova Alpine A110 elettrica, stessa piattaforma della Renault 5 Turbo 3E

Il prossimo anno è attesa al debutto la nuova Alpine A110 elettrica. A quanto pare, questa sportiva presenterà stretti legami con la particolarissima Renault 5 Turbo 3E. Questo è quanto emerge da un’intervista al CEO di Alpine Philippe Krief concessa ai colleghi inglesi di Autocar in occasione del Salone Rétromobile di Parigi. A quanto pare, la nuova Alpine A110 elettrica darà vita a numerose varianti dato che sarà proposta come coupé, cabrio e 2+2.

LO STILE NON CAMBIA

La nuova sportiva elettrica sarà solamente un po’ più lunga del modello attuale (poco meno di 4,2 metri) e lo stile complessivo non cambierà molto, con elementi caratteristici come i fari quadrupli che continueranno ad essere presenti, sebbene rivisti in chiave più moderna. Sarà utilizzata la piattaforma Alpine Performance Platform (APP), la stessa scelta per la Renault 5 Turbo 3E che posiziona un pacco batteria da 70 kWh dietro gli occupanti per garantire una migliore esperienza di guida. La nuova A110 sarà quindi simile in altezza a quella attuale e offrirà una posizione di guida ancora più sportiva rispetto all’auto attuale, con i piedi del pilota sollevati, in stile Formula 1, e il sedile molto reclinato. Dettagli sulle prestazioni ovviamente non sono ancora stati comunicati ma ci si attende una potenza superiore ai 345 CV erogati dalla versione A110 Ultimate. Ricordiamo, a tiolo di confronto, che la Renault 5 Turbo 3E popone ben 555 CV.

Al momento del lancio, la potenza sarà fornita da due motori elettrici montati posteriormente ma in futuro potrebbe arrivare anche uno schema tecnico ancora più raffinato con motori integrati nelle ruote. Del resto, la piattaforma APP è progettata per accettare numerose configurazioni e in futuro potrebbe arrivare anche una versione con motori sull’asse anteriore per disporre della trazione integrale. Krief ha raccontato ad Autocar che la nuova coupé elettrica avrà un peso simile alla media dei suoi attuali rivali con motore a combustione interna, circa 1500 kg, e la durata della batteria dovrebbe consentire tre giri a tutta velocità del Nürburgring o un’autonomia su strada di oltre 300 miglia (482 km).

INTERNI

Oltre a una nuova piattaforma e a un nuovo gruppo propulsore, la prossima generazione dell’A110 introdurrà un nuovo abitacolo incentrato sul conducente, con distrazioni minime. Dunque, non bisognerà aspettarsi la presenza di ampi schermi da cui gestire il tutto dato che saranno presenti diversi comandi fisici. Come accennato all’inizio, la nuova Alpine A110 elettrica sarà proposta in molteplici versioni, come ha fatto Porsche con la sua 911. Insomma, è in arrivo qualcosa di molto interessante. Sarà poi importante scoprire il prezzo che potrebbe rappresentare, però, un ostacolo alla diffusione di questa sportiva. Non possiamo fare altro che attendere per saperne di più nel corso dei prossimi mesi.