Alpine prepara due roadster elettriche per il 2030

Alpine entra davvero in una nuova era. Da qui al 2030 il marchio sportivo del Gruppo Renault porterà in listino due cabrio elettriche: una versione scoperta della prossima generazione della A110 e una variante a cielo aperto della nuova GT fastback pensata per andare a insidiare la Porsche 911.

L’obiettivo è chiaro. Costruire una famiglia di sette modelli 100% elettrici entro la fine del decennio. Il percorso è già iniziato con la A290, la piccola sportiva a batteria, e con il crossover A390, che hanno il compito di allargare il pubblico del brand oltre la classica coupé a motore centrale.

Il cuore del progetto resta però la seconda generazione della A110, attesa per il prossimo anno. Sarà l’erede a zero emissioni dell’attuale modello termico, ormai in gamma da otto anni, e nascerà sulla nuova piattaforma Alpine Performance Platform (APP), una base tecnica dedicata alle sportive. Fin da subito sarà proposta in due varianti di carrozzeria: coupé chiusa e roadster, per chi vuole affiancare alle prestazioni anche il gusto di viaggiare all’aria aperta.

Nuova piattaforma APP e futura A310

Questa architettura specifica è stata pensata per soluzioni tecniche molto avanzate, tra cui la possibilità di adottare motori elettrici integrati nelle ruote, simili a quelli sperimentati sulla spettacolare Renault 5 Turbo 3E. Si tratta di una tecnologia sviluppata dallo specialista britannico Protean: al momento, però, Alpine non ha ancora confermato se e quando verrà portata in produzione su modelli di serie.

La stessa piattaforma APP farà da base anche a una nuova GT fastback, indicata dai ben informati come futura A310. Sarà una quattro posti di impostazione più granturismo rispetto alla A110, ma con un’impostazione altrettanto sportiva. Anche in questo caso la casa ha già chiarito che la vettura sarà disponibile sia con tetto fisso, sia in una versione cabrio con tetto apribile, andando così a raddoppiare l’offerta “open air” nella gamma.

Sul design della A310 i dettagli ufficiali sono ancora scarsi, ma le linee generali sono abbastanza delineate: la GT riprenderà molti elementi estetici dalla nuova A110, che a sua volta abbandonerà buona parte dei richiami rétro del modello attuale per adottare uno stile più futuristico, in linea con il linguaggio inaugurato dalla A390. Nonostante il cambio di piattaforma e di alimentazione, le dimensioni resteranno vicine a quelle dell’attuale A110 a benzina, così da non snaturarne il carattere compatto e affilato.

A confermare l’importanza di questa trasformazione è Nicola Burnside, general manager di Alpine UK, che ha definito la nuova A110 elettrica “l’inizio del prossimo capitolo” per il marchio. Burnside ha aggiunto che la vettura “ha un bell’aspetto, e sembra proprio come una A110 dovrebbe sembrare”: un modo per rassicurare gli appassionati sul fatto che, pur cambiando tutto sotto la pelle, l’identità del modello resterà riconoscibile.

Oltre alle due sportive, Alpine sta lavorando anche a un settimo modello, ancora non confermato ufficialmente, che arriverà entro il 2030: secondo le anticipazioni, sarà un grande SUV del segmento D o E, pensato per dare al marchio una presenza anche nelle fasce più alte e redditizie del mercato, senza rinunciare a un’impostazione dinamica in linea con la tradizione del brand.