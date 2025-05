Alpine A390 si presenta ed è una fastback elettrica tutto pepe

Nuova Alpine A390 si presenta ufficialmente e apre un nuovo capitolo della storia della casa automobilistica francese del Gruppo Renault. Dopo aver visto mesi fa il concept, adesso arriva il modello di produzione, una fastback elettrica che secondo Alpine “riprende il DNA della marca e l’esperienza di guida entusiasmante di A110, aggiungendo versatilità“. Come viene descritta la nuova A390?

Un’auto da corsa con un design che la veste come un abito su misura; Racing car in a suit.

Alpine A390 è il secondo modello del Dream Garage, cioè della nuova gamma 100% elettrica che la casa automobilistica sta progressivamente ampliando. La nuova fastback andrà quindi ad affiancare la piccola sportiva A290. E per il futuro, è già in arrivo la nuova Alpine A110 di cui, al momento, non sappiamo ancora molto. La nuova Alpine A390 arriverà nelle concessionarie verso la fine dell’anno.

ALPINE A390: ESTERNI

Nuova Alpine A390. Come detto, la casa automobilistica ha scelto la formula della fastback, una berlina con assetto rialzato dalla coda spiovente. Il design richiama ovviamente quel del concept visto al Salone di Parigi e non mancano richiami alla A110.

L’anteriore è formato da un nugolo di triangoli illuminati chiamati “Cosmic Dust", che richiamano l’immagine di una stella cometa che attraversa l’atmosfera. Questi triangoli si animano in una sequenza di benvenuto quando il conducente si avvicina alla vettura. Una proiezione del logo Alpine circondato da fiocchi di neve è visibile lateralmente, a livello del suolo.



Al posteriore, invece, triangoli frammentati incorniciano il logo Alpine retroilluminato, mentre i gruppi ottici presentano forme sottili e sono a sviluppo orizzontale. Molta attenzione è stata data allo sviluppo dell’aerodinamica, con una linea del tetto con un angolo di 17 gradi, “flap" alle ruote posteriori, passaggi d’aria guidati in corrispondenza delle ruote e un angolo di 8 gradi per il diffusore, ispirato ai prototipi LMDh.

La nuova sportiva elettrica si potrà avere in 6 tinte differenti: Blu Abisso, Blu Alpine Vision, Argento Mercury, Bianco Topazio e Grigio tuono mat (Atelier 2025). Il tetto può essere in tinta carrozzeria o nero, a contrasto. Le parti inferiori della carrozzeria e i passaruota sono verniciati nero lucido. I cerchi sono da 20 o da 21 pollici.

ALPINE A390: INTERNI

MOTORI

Lo spazio per i passeggeri non manca grazie al, mentre il. La plancia presenta un’impostazione di massima che ricorda quella di alcuni ultimi modelli di Renault. Il posto guida è orientato verso il conducente e può contare sullae su di un. Il volante sportivo è rivestito in pelle nappa blu ed è riscaldato, mentre i comandi fisici del climatizzatore consentono al conducente di regolare le impostazioni senza distogliere lo sguardo dalla strada.Sul volante, troviamo due specifici pulsanti colorati in alluminio, ispirati al mondo della Formula 1, regolano il livello di rigenerazione della frenata (pulsante rotante blu RCH per Recharge) fino alla modalità One Pedal, la potenza extra utilizzata per i sorpassi e il launch control (pulsante rosso OV per Overtake). Nuova Alpine A390 è dotata diper garantire comfort e sostegno, rivestiti da diversi tipi di materiali, tra cui la microfibra di Alcantara. Al top della gamma, A390 è dotata di sedili da corsa in pelle Nappa blu e grigia Alpine Sport Seat by Sabelt.

Alpine A390 GT: 400 CV – 650 Nm, accelera da 0 a 100 km/h in 4,8 secondi e raggiunge una velocità massima di 200 km/h;

Alpine A390 GTS: 470 CV – 808 Nm, accelera da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi e raggiunge una velocità massima di 220 km/h.

Questo nuovo modello poggia sullae dispone di un sofisticato powertrain composto da ben: uno davanti e due dietro. Questo significa che a disposizione c’è la trazione integrale. La nuova fastback elettrica è proposta in due versioni:

I due motori posteriori consentono l’azione dell’Alpine Active Torque Vectoring, che svolge un ruolo fondamentale nella dinamica di guida di A390. Cinque modalità di guida possono essere selezionate dal pulsante dedicato sul volante: Save, Normal, Sport, Perso e la nuova modalità Track. La batteria per tutte le versioni presenta una capacità di 89 kWh e permette un’autonomia fino a 555 km con cerchi da 20 pollici o 520 km con quello da 21 pollici. Una pompa di calore è di serie fin dal primo livello di allestimento. Parlando della ricarica, in corrente alternata si può rifornire fino a 11 kW (22 kW in opzione) e in corrente continua fino a 190 kW. Presente il supporto alla ricarica bidirezionale (V2L cona adattatore opzionale).

PREZZI

Il listino non è ancora stato annunciato. Ne sapremo di più nel corso dei prossimi mesi ma andrà a costare ben di più di A290 che nell’allestimento top di gamma può arrivare a sfiorare i 47 mila euro