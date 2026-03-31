Alpine A390, nuova fastback per cuori forti: caratteristiche e prezzo

Da oggi 31 marzo sono aperti gli ordini della nuova Alpine A390. La fastback 100% elettrica ad alte prestazioni del marchio transalpino potrà essere comprata a partire da 67.500 euro. Il secondo modello completamente elettrico del brand è stato svelato la scorsa primavera ed è pronto a invadere le concessionarie. La cinque posti non è la classica auto sportiva, ma vuole diventare una compagna nella vita quotidiana con caratteristiche innovative.

La versione base si chiama A390 GT, mentre la più estrema GTS sarà ordinabile in seconda battuta. L’assemblaggio avviene presso la Manifattura Alpine di Dieppe Jean Rédélé (Francia), i suoi motori a Cléon e le sue batterie a Douai, con celle prodotte in Europa.

Le motorizzazioni

Il powertrain della GT è costituito da 3 motori elettrici, uno davanti e due dietro. La potenza massima di sistema arriva sino a 400 CV, consentendo uno scatto da 0 a 100 km/h in 4,8 secondi. Il tutto è alimentato da una batteria da 89 kWh che offre un’autonomia WLTP di 557 km. La sportiva è dotata di serie di una pompa di calore e di un caricatore bidirezionale da 11 kW, con un’opzione da 22 kW. C’è anche il V2L per affrontare con dispositivi elettrici esterni utilizzando l’energia della batteria di trazione.

La dotazione di serie garantisce gruppi ottici Matrix adattivi e cerchi in lega diamantati da 20 pollici abbinati a pneumatici Michelin Sport EV, rivestimenti in Alcantara e Pelle Nappa, sedili sportivi Alpine con Alcantara volante ispirato a quelli di Formula 1, climatizzatore bi-zona, impianto audio premium Devialet e Infotainment con schermo da 12 pollici e piattaforma Android Automotive. Da sottolineare il pacchetto di dispositivi ADAS che consente un’assistenza alla guida di Livello 2. Il costo? Da 67.500 euro.

Nuovo corso per Alpine

La fastback va ad affiancare la A110 e la A290, due anime diverse del nuovo linguaggio stilistico del marchio francese. I risultati in Formula 1 potrebbero dare slancio al successo commerciale di Alpine. Nel 2026 le monoposto guidate da Gasly e Colapinto hanno iniziato in modo discreto. La versione GTS della A390 avrà un powertrain composto da 3 motori elettrici per una potenza complessiva di 470 CV. Scatterà da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi per una top speed di 220 km/h.

La dotazione del modello più pepato include cerchi in alluminio forgiato da 21 pollici ”Snowflake” con finitura nera lucida, equipaggiati con mescole Michelin Pilot Sport 4S specifici. Spiccano le pinze dei freni anteriori monoblocco a 6 pistoncini verniciate in Rosso Racing (o blu come optional). Gli interni sono caratterizzati da sedili anteriori sportivi Alpine by Sabelt in pelle Nappa bicolore riscaldati, massaggianti e regolabili elettricamente. C’è pure il sistema audio Devialet XtremeSound, con ben 13 altoparlanti. La versione GTS include anche il sistema Alpine Telemetrics Expert per raggiungere le massime performance. Prezzi a partire da 78.000 euro.