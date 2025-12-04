Alpine A390, la fastback elettrica creata per il piacere di guida

La nuova Alpine A390, che arriva dopo A290 e prima della futura A110, è la prima fastback elettrica del marchio francese, rappresenta per Alpine una vera e propria svolta. È infatti il modello con il quale l’azienda porta nel mondo dell’elettrico tutto il carisma sportivo che la caratterizza, ma in un formato inedito. Si tratta infatti di una vettura che non rinuncia al piacere di guida pur garantendo versatilità, comfort e tecnologia. Il risultato è una vettura elegante e muscolosa, capace di unire prestazioni da autentica sportiva con un’anima più pratica e accessibile.

Due versioni per grandi prestazioni

Tra le caratteristiche tecniche più interessanti dell’Alpine A390 c’è sicuramente il sistema a trazione integrale, per la prima volta presente su un modello Alpine. Questo sistema prevede un sofisticato sistema composto da tre motori elettrici di cui uno è montato all’anteriore mentre gli altri due, ciascuno su una ruota posteriore, permettono un controllo attivo della coppia. Questa soluzione, sviluppata internamente e chiamata Alpine Active Torque Vectoring, consente un’agilità eccezionale in curva, un’aderenza sempre ottimale e una sensazione di leggerezza sorprendente per una vettura che supera i duemila chilogrammi.

Per quel che riguarda le prestazioni, nella versione GT la potenza arriva a 400 CV con uno scatto da 0 a 100 km/h in 4,8 secondi, mentre la più performante GTS arriva fino a 470 CV e ferma il cronometro a 3,9 secondi. In entrambi i casi, la spinta è continua anche con la batteria parzialmente scarica, un dettaglio che sottolinea la cura progettuale del sistema elettrico. Le batterie ad alta capacità, realizzate in collaborazione con Verkor, garantiscono fino a 557 km di autonomia, con ricariche rapide che permettono di recuperare due ore di viaggio in circa venti minuti.

L’anima sportiva

L’approccio sportivo si ritrova anche nell’assetto, nelle sospensioni e nell’impianto frenante. Il telaio è stato sviluppato partendo dalla piattaforma AmpR Medium, rivisitata per rispettare i criteri dinamici di Alpine. Le sospensioni con ammortizzatori idraulici, il baricentro basso e la distribuzione dei pesi quasi perfetta tra i due assi assicurano un comportamento preciso e reattivo. L’impianto frenante è stato potenziato con dischi anteriori da 365 millimetri e pinze a sei pistoncini, una dotazione anche in questo caso inedita per il marchio.

Estetica e interni

Dal punto di vista estetico, invece, A390 riprende il DNA Alpine con uno stile raffinato e distintivo. I fari anteriori a forma di triangolo, la firma luminosa ispirata alle comete e i dettagli aerodinamici come il lunotto inclinato, i flap alle ruote e il diffusore posteriore la rendono immediatamente riconoscibile. Anche gli interni sono all’altezza delle ambizioni del progetto, con sedili sportivi, materiali pregiati e un doppio schermo digitale da 12” orientato verso il guidatore. L’infotainment si basa su Android Automotive e include tutte le app Google, aggiornamenti over-the-air e assistente vocale integrato.

Particolarmente interessante è anche il sistema Alpine Telemetrics, che trasforma la guida in un’esperienza interattiva. Il conducente, infatti, può visualizzare in tempo reale i dati di accelerazione, frenata, coppia, temperatura dei freni e molto altro, sia sullo schermo dell’auto che tramite un’applicazione per lo smartphone. Ci sono poi le modalità di guida personalizzabili, il boost per i sorpassi ispirato alla Formula 1 e i suoni generati artificialmente per restituire sensazioni più coinvolgenti al volante, sviluppati insieme al partner acustico Devialet.

Dopo la presentazione ufficiale a maggio e le prenotazioni anticipate della versione speciale Première Edition (inizialmente destinata al mercato francese), ora Alpina ha aperto gli ordini al pubblico. Secondo quanto comunicato dal marchio, le prime consegne sono previste tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026. Alpine A390 è prodotta interamente in Francia, dallo stabilimento storico di Dieppe fino alle batterie assemblate a Douai e ai motori costruiti a Cléon. Anche pneumatici e impianto audio portano la firma di partner francesi come Michelin e Devialet, a testimonianza di un progetto che unisce ingegneria, cultura e identità nazionale.