Lamborghini Temerario, ecco la versione Ad Personam con carrozzeria effetto cristallo

Ci sono volute più di 300 ore di lavoro per realizzare questa versione unica della Lamborghini Temerario. Una Temerario non come le altre non solo per la personalizzazione estetica, ma anche perché è la prima consegnata a un cliente nelle Americhe. Per l’occasione Automobili Lamborghini ha scelto la cornice della Art Basel di Miami Beach per presentare questa versione frutto del lavoro di personalizzazione del programma Ad Personam. Durante un evento esclusivo è stato possibile ammirare questa interpretazione della supercar ibrida, frutto di un lavoro artigianale che unisce estetica estrema, tecnologia avanzata e identità italiana.

L’effetto cristallo

Questa Lamborghini Temerario è caratterizzata da una verniciatura effetto cristallo, ottenuta con oltre trecento ore di applicazione manuale, che unisce tonalità come Verde Shock, Grigio Maat e Nero Nemesis. Il risultato è un effetto tridimensionale che enfatizza le linee aerodinamiche della vettura e mette in risalto la progettazione del pacchetto Alleggerita, pensato per gli appassionati di guida più sportiva.

Anche l’abitacolo riprende lo stesso linguaggio stilistico, con sedili sportivi in Grigio Octans arricchiti da dettagli in Verde Scandal e ricami personalizzati che riproducono l’effetto cristallo. Ogni elemento, incluso il falp del sistema start and stop, è stato pensato per offrire coerenza visiva e sensoriale. La targhetta dedicata ne certifica l’unicità come creazione esclusiva del programma Ad Personam.

La nuova fase di Lamborghini

La Temerario rappresenta una tappa cruciale nella strategia di elettrificazione del marchio. Dal punto di vista tecnico è spinta da un nuovo motore V8 biturbo ibrido plug-in, ed è l’unica supercar di serie capace di raggiungere i diecimila giri al minuto. Le prime consegne ai clienti sono previste per il primo trimestre del 2026, segnando l’inizio di una nuova fase commerciale per il modello. Il debutto americano, alla presenza del CEO Stephan Winkelmann e del top management Lamborghini, ha anche sottolineato il ruolo centrale di questo mercato nella crescita del marchio.

Durante l’evento è stata presentata anche la versione digitale della vettura all’interno di Fast ForWorld, la piattaforma virtuale del marchio che consente di esplorare ogni configurazione attraverso un gemello digitale in scala reale. A completare l’esperienza, Lamborghini ha mostrato alcuni dei progetti sviluppati in ambito digitale, come il dispositivo Ledger Stax x Lamborghini Edition per la gestione sicura degli asset digitali e la Lamborghini ID, creata con Moca Network, pensata per offrire esperienze personalizzate nel mondo fisico e virtuale.

Accanto alla Temerario, il pubblico ha potuto scoprire anche le ultime novità della gamma ibrida plug-in, tra cui la Urus SE e la Revuelto. La prima è il nuovo SUV sportivo da ottocento cavalli che unisce un motore V8 biturbo a un’unità elettrica, mentre la seconda rappresenta il vertice assoluto della produzione Lamborghini, grazie a un V12 aspirato centrale e tre motori elettrici per un totale di 1.015 CV cavalli.