Nasce Jeep Avenger Stargazer: concept unico per osservare il cielo, con il telescopio sul tetto

La nuova Jeep Avenger Stargazer è un concept unico basato sulla Avenger 4xe che la casa automobilistica ha svelato nel Regno Unito. Questo modello speciale è stato pensato per chi ama ammirare le stelle. Infatti, è stato dotato di tutte le attrezzature necessarie per ammirare il firmamento notturno.

UN CONCEPT PER OSSERVARE LE STELLE

Jeep ha dotato Avenger Stargazer di un mobiletto integrato, costruito su misura e inserito nel bagagliaio, che ospita il kit per una notte di esplorazione del cosmo: telescopio, torce a luce rossa, guanti, indumenti impermeabili ed altro. Il telescopio può addirittura essere montato direttamente sul tettuccio apribile del B-SUV ed è controllabile tramite un tablet direttamente dall’interno dell’auto, permettendo così di osservare le stelle con maggiore facilità. La livrea di questo speciale esemplare unico dell’Avenger è dotata di una pellicola che raffigura parti del cielo notturno, inclusi pianeti e costellazioni riconoscibili. Infatti, sul lato sinistro della vettura sono raffigurate le Pleiadi, la Via Lattea e Saturno, mentre a destra si trovano la galassia di Andromeda, Giove e l’Orsa Maggiore, mentre sul cofano sono raffigurate la Terra e la Luna.

Uno dei principali ostacoli all’osservazione delle stelle può essere l’inquinamento luminoso. Per tale motivo, le luci interne dell’auto e le torce in dotazione dell’Avenger Stargazer producono tutte luce rossa, meno intensa della luce bianca o gialla. Avenger Stargazer è il risultato della collaborazione tra Jeep e DarkSky UK, un’organizzazione no-profit dedicata alla protezione del cielo notturno. Insieme, l’obiettivo comune è incoraggiare le persone a ridurre l’inquinamento luminoso, uscire all’aria aperta e ammirare le stelle.

Il concept è stato presentato in occasione del lancio, per il mercato del Regno Unito, dell’allestimento Summit SkyView, basato sull’allestimento Summit, che si caratterizza per offrire, tra le altre cose, tetto apribile e portellone posteriore con apertura a mani libere.

JEEP AVANGER 4XE

Ricordiamo che la Jeep Avenger 4xe che funge da base per il concept è dotata di un powertrain Mild Hybrid composto da un motore PureTech 3 cilindri turbo di 1,2 litri da 136 CV, abbinato ad un cambio automatico a 6 rapporti con all’interno una piccola unità elettrica da 29 CV. La potenza di sistema è di 145 CV. Grazie alla presenza di una seconda unità da 29 CV sull’asse posteriore è possibile disporre della trazione integrale.