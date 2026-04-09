Jeep Avenger Black Edition il SUV più venduto d'Italia si veste di nero

È il SUV più venduto in Italia. Un primato che detiene da tre anni di fila con una quota vicina al 6% nel comparto ed è anche il secondo modello più venduto in assoluto sul mercato italiano a marzo (2,59%). Ora la Jeep Avenger aggiunge un nuovo capitolo alla sua storia che si arricchisce della serie speciale Black Edition, disponibile da oggi a interessi zero con rata da 299 euro al mese fino al 30 aprile.

Le novità

Basata sull’allestimento Altitude, la Jeep Avenger Black Edition non è una semplice operazione di restyling cromatico. L’identità del modello viene ridefinita attraverso una serie di elementi dedicati che lavorano in modo coordinato. Ci sono quindi loghi Jeep e Avenger in nero, cerchi in lega da 17” neri, paraurti e dettagli dark, console centrale con finitura nera e vetri posteriori oscurati. È disponibile in tutte le colorazioni della gamma, comprese le varianti bicolore con tetto nero. Il risultato è un look più urbano e deciso, che mantiene però il carattere Jeep anche nei contenuti tecnici.

La dotazione di serie comprende il sistema Selec-Terrain con sei modalità di guida, Hill Descent Control e quadro strumenti digitale da 10,25”. Gli interni adottano sedili in tessuto-vinile premium. Per chi vuole personalizzare ulteriormente, sono disponibili come optional il sistema audio JBL, il Winter Pack con sedili e parabrezza riscaldati, la navigazione e il portellone elettrico hands-free.

Motorizzazioni e prezzi

La Black Edition è disponibile nelle motorizzazioni e-Hybrid da 110 CV e 100% elettrica, le stesse della gamma Avenger che ha reso il modello il B-SUV 100% elettrico più venduto in Italia. Fino al 30 aprile è acquistabile a interessi zero con una rata da 299 euro al mese sulle unità in pronta consegna. Il prezzo di listino della versione e-Hybrid 1.2 110 CV è di 29.700 euro, che scende a 26.200 euro con la promozione, con un anticipo di 12.682 euro e 48 rate da 299 euro (TAN fisso 0%, TAEG 3,14%).