Jeep Avenger, il B-SUV campione di vendite cambia i connotati

In attesa del restyling che debutterà nel Vecchio Continente nei prossimi mesi, in Sud America stanno spopolando le immagini degli aggiornamenti della Jeep Avenger sulle strade di Rio de Janeiro. In occasione di un festival locale è apparsa una nuova variante che anticipa l’arrivo della versione in Europa nei prossimi mesi. Interessante come si sia fatta vedere senza veli, a pochi giorni di distanza dal primo teaser rilasciato da Stellantis.

Breve storia

Giunta sul mercato nel 2023 l’Avenger si è posizionata nel listino Jeep un gradino sotto la Renegade, diventando tra le entry level più di successo della storia del Gruppo Stellantis. Il B-SUV è stato svelato nella kermesse parigina in una versione benzina, al fianco del modello full electric, realizzato sulla piattaforma e-CMP2, la stessa delle varie Peugeot 2008 II, Opel Mokka B, Fiat 600 e DS 3 Crossback. In seguito è arrivata anche in salsa ibrida.

La versione 100% elettrica è equipaggiata con un motore anteriore da 400 V prodotto dalla Emotors. L’Avenger a zero emissioni eroga 156 CV e 260 Nm di coppia, abbinato ad una batteria agli ioni di litio da 54 kWh. Da una colonnina a 100 kW in corrente continua occorrono appena 24 minuti per schizzare dal 20 all’80% della carica, mentre con quella da 11 kW a una Wallbox la ricarica avviene in 5,5 ore. La vettura vanta un’autonomia WLTP combinata fino a circa 400 km. Ha vinto il premio Auto dell’Anno in Europa 2023 e dopo gli anni di carriera è arrivato il primo aggiornamento estetico significativo.

In arrivo il restyling

La modifica più impattante riguarda il frontale con la griglia ridisegnata a sette feritoie, uno degli elementi più riconoscibili del brand. La nuova soluzione appare più robusta con un dettaglio inedito: la griglia illuminata che farà spiccare la vettura a ruote alte anche di notte.

Le cornici cromate intorno alle singole feritoie lasciano spazio a un aspetto più lineare. Il frontale ricorda quello della Jeep Compass e anche il paraurti e il diffusore inferiore sono stati modificati. Nel complesso le forme rimangono quelle di sempre, ma con l’aggiunta di tocchi più off-road, in linea con il patrimonio genetico di Jeep. Il restyling propone anche parafanghi e cerchi leggermente aggiornati.

In attesa di informazioni ufficiali

Non è chiaro se siano previste anche modifiche meccaniche e non sono emerse immagini dell’abitacolo. Per tutti i dettagli dovremo aspettare il debutto europeo nei prossimi mesi. In base ai rumor, Jeep dovrebbe tenere in caldo le opzioni attuali, tra cui il motore termico turbo 100, con cambio manuale a 6 marce e distribuzione a catena. I clienti potranno scegliere, in alternativa, per la variante full electric o mild hybrid, mentre la hybrid 4xe sarà l’unica a offrire la trazione integrale, con una potenza complessiva di 144 CV.

L’obiettivo è continuare a coinvolgere un ampio pubblico, sebbene non sia commercializzata negli Stati Uniti. L’Avenger per molti puristi del marchio americano non è nemmeno una Jeep pura e cruda, ma piace e probabilmente venderebbe anche in Nord America. Con un look ancora più robusto continuerà a macinare numeri da favola in Europa, in particolare alle nostre latitudini.