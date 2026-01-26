Offerta Jeep Avenger a benzina: da 259 euro al mese con finanziamento a interessi zero

Jeep Avenger è un successo e in Italia non è solo il SUV più venduto ma è pure tra le auto più vendute in assoluto. Un risultato che premia il lavoro di Jeep che ha deciso di proporre un modello con una gamma di motorizzazioni che spazia dal benzina fino all’elettrico, passando per l’ibrido, disponibile anche con la trazione integrale. Per spingere ulteriormente sulle vendite del B-SUV, fino alla fine di gennaio, Jeep ha messo in offerta l’Avenger con motorizzazione a benzina per proporla in sconto e con un finanziamento a interessi zero.

JEEP AVENGER A BENZINA

Jeep Avenger misura 4.084 mm lunghezza x 1.776 mm larghezza x 1.528 mm altezza. Lo spazio per i bagagli? 380 litri. Il modello a benzina dispone del solito PureTech 3 cilindri di 1,2 litri di cilindrata in grado di erogare 100 CV. Questa motorizzazione è abbinata ad un cambio manuale a 6 rapporti. Il prezzo? Si parte da un listino di 25.200 euro nell’allestimento Longitude (quello base).

L’OFFERTA: SCONTO, FINANZIAMENTO, RATE E INTERESSI

La promoziona è valida solamente per un lotto limitato di vetture in pronta a consegna. Grazie all’offerta Jeep, il prezzo di Avenger a benzina scende a 20.900 euro. Con un anticipo di 9.300 euro, si potrà portare a casa il B-SUV con rate da 259 euro. Il contratto ha una validità di 48 mesi.

Prezzo listino: 25.200 euro

Prezzo offerta: 20.900 euro

Rate da 259 euro

Anticipo: 9.300 euro

TAN (fisso): 0% – TAEG (3,64%)

Ecco i completi dettagli economici dell’offerta come riportato sul sito Jeep.