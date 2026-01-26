Offerta Jeep Avenger a benzina: da 259 euro al mese con finanziamento a interessi zero
Solo sulle pronta consegna, con un anticipo di 9.300 euro si potrà portare a casa il B-SUV con rate da 259 euro
Jeep Avenger è un successo e in Italia non è solo il SUV più venduto ma è pure tra le auto più vendute in assoluto. Un risultato che premia il lavoro di Jeep che ha deciso di proporre un modello con una gamma di motorizzazioni che spazia dal benzina fino all’elettrico, passando per l’ibrido, disponibile anche con la trazione integrale. Per spingere ulteriormente sulle vendite del B-SUV, fino alla fine di gennaio, Jeep ha messo in offerta l’Avenger con motorizzazione a benzina per proporla in sconto e con un finanziamento a interessi zero.
JEEP AVENGER A BENZINA
Jeep Avenger misura 4.084 mm lunghezza x 1.776 mm larghezza x 1.528 mm altezza. Lo spazio per i bagagli? 380 litri. Il modello a benzina dispone del solito PureTech 3 cilindri di 1,2 litri di cilindrata in grado di erogare 100 CV. Questa motorizzazione è abbinata ad un cambio manuale a 6 rapporti. Il prezzo? Si parte da un listino di 25.200 euro nell’allestimento Longitude (quello base).
L’OFFERTA: SCONTO, FINANZIAMENTO, RATE E INTERESSI
La promoziona è valida solamente per un lotto limitato di vetture in pronta a consegna. Grazie all’offerta Jeep, il prezzo di Avenger a benzina scende a 20.900 euro. Con un anticipo di 9.300 euro, si potrà portare a casa il B-SUV con rate da 259 euro. Il contratto ha una validità di 48 mesi.
- Prezzo listino: 25.200 euro
- Prezzo offerta: 20.900 euro
- Rate da 259 euro
- Anticipo: 9.300 euro
- TAN (fisso): 0% – TAEG (3,64%)
Ecco i completi dettagli economici dell’offerta come riportato sul sito Jeep.
Jeep Avenger Longitude 1.2 Turbo 100 CV. Prezzo di listino 25.200 euro (IPT e contributo PFU esclusi). Prezzo Promo 20.900 euro. Anticipo 9.300 euro – Importo Totale del Credito 11.871 euro. L’offerta include il servizio Identicar 12 mesi di 271 euro. Importo Totale Dovuto 12.266 euro composto da: Importo Totale del Credito, spese di istruttoria 395 euro, Interessi 0 euro, spese di incasso mensili 3,5 euro, imposta sostitutiva sul contratto da addebitare sulla prima rata di 30,67 euro. Tale importo è da restituirsi in 48 rate da 259 euro incluse spese di incasso mensili di 3,5 euro. Spese invio rendiconto periodico cartaceo: 0 euro /anno. TAN (fisso) 0%, TAEG 3,64%.