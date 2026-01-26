Con meno di 30€ puoi fare i lavori sulla tua auto senza sforzi e fatica

Cambiare l’olio, sostituire una gomma, controllare una perdita o un rumore proveniente dalla propria auto sono tutte operazioni che, con la giusta attrezzatura, si possono fare anche in autonomia. L’attrezzatura da avere a disposizione non è solo quella fatta di chiavi e cacciaviti. Un lettino, infatti, può essere molto più utile di quanto si pensi. Soprattutto se, come nel caso del lettino sottoauto 2 in 1 CRUIZER, lo si può acquistare a meno di 30€ utilizzando il codice sconto CASA26. A cosa serve? È l’accessorio da avere sempre a disposizione in garage per lavorare comodamente, da sdraiati o da seduti, sulla propria auto.

Un lettino sottoauto 2 in 1

Il telaio di questo lettino è costruito per sostenere fino a 150 kg di peso. Ma l’aspetto probabilmente più interessante è che permette due configurazioni distinte: seduta e lettino. Da chiuso misura 550 per 410 per 470 millimetri, una dimensione compatta che si ripone facilmente in garage. Da aperto, invece, raggiunge 1020 millimetri di lunghezza, mantenendo la stessa larghezza e un’altezza minima di 120 millimetri. Questa configurazione è quella utile per infilarsi sotto la vettura anche quando la luce a terra è ridotta. Il passaggio da una modalità all’altra è rapido così da riuscire a farlo senza fatica.

C’è poi da considerare che tutte le superfici di appoggio sono imbottite. In questo modo si ha una migliore distribuzione del peso e si riducono i punti di pressione durante i lavori che richiedono più tempo. Le ruote sono orientabili e facilitano gli spostamenti, permettendo di raggiungere diverse aree senza doversi rialzare ogni volta. Anche nella configurazione sedile, l’altezza contenuta consente di stare comodi quando si sostituiscono i freni, si lavora sulle gomme o sulle parti basse della carrozzeria. Meglio di uno sgabello tradizionale, sia per la comodità che per la versatilità.

È un attrezzo semplice, ma fondamentale. Quello di cui si ha bisogno per rendere più comodo e sicuro il lavoro quotidiano in garage.