Manutenzione filtro aria sportivo: ecco l’offerta sul kit per la pulizia

Il filtro dell’aria sportivo in cotone è la soluzione che molti utilizzano per migliorare le prestazioni del motore. Con questo filtro, infatti, si ottiene una risposta più pronta. Dopo alcuni mesi, però, tra polvere, insetti e particelle aspirate nel traffico urbano o su strade extraurbane, il filtro tende a sporcarsi e a perdere parte della sua efficacia. A differenza dei filtri tradizionali in carta, quelli sportivi in cotone sono progettati per essere lavati e riutilizzati. Non vanno sostituiti a ogni manutenzione. Per pulirli correttamente è necessario ricorrere a un kit specifico. Su eBay è in offerta a meno di 30€ il kit K&N Performance + che contiene il detergente e il flacone di olio con i quali ripristinare la capacità filtrante del filtro.

La combinazione di detergente e olio

La capacità filtrante del filtro in cotone si basa sulla struttura a maglia e sull’azione dell’olio impregnante. Questa azione combinata permette di trattenere le particelle solide. Con il tempo lo sporco si accumula tra le fibre e riduce il passaggio dell’aria, incidendo sia sull’efficienza che sui consumi. Il detergente serve a sciogliere residui oleosi, polvere e contaminanti senza danneggiare la trama del cotone. Dopo il risciacquo e l’asciugatura completa, l’olio va applicato in modo uniforme per ristabilire la corretta capacità di trattenere le impurità. Non serve, quindi, solo lavare il filtro, ma trattarlo in maniera adeguata.

È importante utilizzare prodotti specifici, come il kit K&N Performance +, perché sono formulati appositamente per questa tipologia di filtri. Il loro utilizzo impedisce sia l’eccessiva applicazione (che può saturare il filtro e interferire con i sensori dei motori) che l’utilizzo di una quantità insufficiente (che ridurrebbe l’efficacia filtrante).

Con questo kit è possibile effettuare la manutenzione periodica del filtro dell’aria sportivo e mantenere costanti le prestazioni nel tempo.