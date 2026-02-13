Cerca

Manutenzione filtro aria sportivo: ecco l’offerta sul kit per la pulizia

Un kit composto da un detergente e un olio specifico.

Daniele Di Geronimo
Pubblicato il 13 feb 2026

Il filtro dell’aria sportivo in cotone è la soluzione che molti utilizzano per migliorare le prestazioni del motore. Con questo filtro, infatti, si ottiene una risposta più pronta. Dopo alcuni mesi, però, tra polvere, insetti e particelle aspirate nel traffico urbano o su strade extraurbane, il filtro tende a sporcarsi e a perdere parte della sua efficacia. A differenza dei filtri tradizionali in carta, quelli sportivi in cotone sono progettati per essere lavati e riutilizzati. Non vanno sostituiti a ogni manutenzione. Per pulirli correttamente è necessario ricorrere a un kit specifico. Su eBay è in offerta a meno di 30€ il kit K&N Performance + che contiene il detergente e il flacone di olio con i quali ripristinare la capacità filtrante del filtro.

La combinazione di detergente e olio

La capacità filtrante del filtro in cotone si basa sulla struttura a maglia e sull’azione dell’olio impregnante. Questa azione combinata permette di trattenere le particelle solide. Con il tempo lo sporco si accumula tra le fibre e riduce il passaggio dell’aria, incidendo sia sull’efficienza che sui consumi. Il detergente serve a sciogliere residui oleosi, polvere e contaminanti senza danneggiare la trama del cotone. Dopo il risciacquo e l’asciugatura completa, l’olio va applicato in modo uniforme per ristabilire la corretta capacità di trattenere le impurità. Non serve, quindi, solo lavare il filtro, ma trattarlo in maniera adeguata.

Kit Pulizia Filtro Aria Sportivo Cotone KN K&N Detergente 355ml Olio 204ml

25,99
Vedi l’offerta

È importante utilizzare prodotti specifici, come il kit K&N Performance +, perché sono formulati appositamente per questa tipologia di filtri. Il loro utilizzo impedisce sia l’eccessiva applicazione (che può saturare il filtro e interferire con i sensori dei motori) che l’utilizzo di una quantità insufficiente (che ridurrebbe l’efficacia filtrante).

Con questo kit è possibile effettuare la manutenzione periodica del filtro dell’aria sportivo e mantenere costanti le prestazioni nel tempo.

