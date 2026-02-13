Nuova Jeep Avenger 2027, ecco come cambierà con il restyling | Foto spia

Jeep Avenger è un grande successo in Europa. In Italia, in particolare, da tempo è il SUV più venduto in assoluto ed è sempre ai primissimi posti tra le auto più vendute sul mercato. Insomma, una modello che piace. Per continuare questo successo, la casa automobilistica sta già lavorando ad un restyling che dovrebbe arrivare, si dice, all’inizio del 2027. I test sono comunque già iniziati da diverso tempo e adesso un nuovo prototipo del B-SUV è stato intercettato su strada. Come si vede dalle immagini, la vettura appare ancora camuffata con pellicole a coprire la carrozzeria. In ogni caso, pare evidente che le novità saranno di dettaglio. Insomma, sarebbe in arrivo un restyling “leggero", almeno dal punto divista delle novità di design.

UN RESTYLING “LEGGERO"

Le novità si concentreranno per lo più all’anteriore con alcuni ritocchi al paraurti e alla griglia. Alla fine potrebbe arrivare una nuova firma luminosa, mentre possiamo già vedere che i fendinebbia sono stati spostati leggermente più in basso. Di profilo e al posteriore al momento non sembrano esserci particolari novità visibili. Tuttavia, alla fine è possibile che Jeep introduca una nuova grafica per i gruppi ottici. Dalle foto spia si vede il terminale di scarico che suggerisce che si tratta o della versione a benzina o del modello Mild Hybrid. Il look sarà quindi un’evoluzione di quello attuale, senza grandi cambiamenti dato che la Jeep Avenger piace molto così com’è oggi.

Le immagini mostrano anche l’abitacolo coperto da teli. Il fatto che Jeep abbia voluto nasconderli può essere il segnale che sono in arrivo novità. Verosimilmente, comunque, arriverà almeno un upgrade della tecnologia, con un nuovo sistema infotainment. Inoltre, trattandosi di un restyling, alla fine è possibile che siano introdotti nuovi colori per la carrozzeria, cerchi in lega dal design inedito e nuovi rivestimenti per gli interni.

MOTORI

Sul fronte delle motorizzazioni non dovrebbero arrivare novità particolari. La gamma dovrebbe rimanere invariata con unità benzina, ibride (Mild Hybrid) e 100%elettriche. Possiamo eventualmente immaginare che la variante elettrica possa essere aggiornata per migliorare l’autonomia. Non rimane che attendere l’arrivo di ulteriori novità sul restyling della Jeep Avenger.