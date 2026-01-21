Jeep Avenger, si lavora al restyling: un render prova ad immaginarsi il nuovo look

Jeep Avenger è un vero successo. In Italia, in particolare, non è solo il SUV più venduto sul mercato ma è pure una delle vetture più vendute in assoluto. Un risultato che premia il lavoro della casa automobilistica nel voler offrire un modello in grado di poter accontentare un po’ tutte le esigenze. Avenger, infatti, è proposta con motorizzazioni benzina, ibride e 100% elettriche. Inoltre, in gamma è presente pure una versione con trazione integrale. Jeep guarda già al futuro e sta già pensando al restyling del suo B-SUV. Nelle ultime settimane hanno iniziato a circolare le primissime foto spia del nuovo modello e partendo da questi scatti, c’è chi ha già iniziato ad immaginarsi l’aspetto del nuovo modello che dovrebbe arrivare nelle concessionarie nel 2027, come nel render che mostriamo.

PICCOLI RITOCCHI AL LOOK

Avenger piace e quindi non ci saranno particolari stravolgimenti. A quanto pare, le novità si limiteranno prevalentemente ad un frontale ritoccato con un look che potrebbe richiamare la più grande nuova Compass. Solo affinamenti, comunque. Jeep dovrebbe poi approfittare del restyling per rivedere anche l’abitacolo. Possiamo quindi attenderci un aggiornamento del sistema infotainment, oltre all’arrivo di nuovi rivestimenti con l’obiettivo di andare a migliorare la qualità percepita. Dunque, qualche novità in più per quanto riguarda gli interni, senza comunque stravolgimenti. Sicuramente ci sarà modo di capire di più delle novità in arrivo nel corso dei prossimi mesi con l’arrivo di nuove foto spia e di maggiori informazioni.

E i motori? Come ricordato all’inizio, Jeep Avenger è oggi proposta con una gamma di motorizzazioni articolata. Con il restyling non dovrebbero arrivare particolari novità Dunque, la gamma dovrebbe rimanere la stessa. Possiamo eventualmente aspettarci alcuni interventi per migliorare l’efficienza del modello elettrico con l’obiettivo di incrementare l’autonomia. Arriverà magari anche una nuova batteria con una capacità superiore? Al momento non lo sappiamo ma lo scopriremo. Non rimane, quindi, che attendere maggiori informazioni sul restyling della Jeep Avenger.