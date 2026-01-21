Zeekr 8X, in arrivo un nuovo SUV Plug-in: batteria da 70 kWh e autonomia in elettrico fino a 328 km

Zeekr 8X sta arrivando sul mercato della Cina. Si tratta di un maxi SUV Plug-in di oltre 5 metri di lunghezza, caratterizzato da un powertrain dalle caratteristiche tecniche interessanti. In Cina, le Plug-in piacciono molto e ultimamente stanno arrivando sul mercato modelli dotati di batterie di grande capacità per poter sfruttare il più possibile solo i motori elettrici, per poi passare all’endotermico solo quando necessario. Questo nuovo modello poggia sulla piattaforma SEA-S ed il suo lancio ufficiale è previsto per la prima metà di quest’anno. La vedremo anche in Europa, nei Paesi dove Zeekr è già presente? Difficile, ma ne spremo di più al momento del suo debutto sul mercato cinese.

DIMENSIONI E DESIGN

Nuova Zeekr 8X misura 5.100 mm lunghezza x 1.998 mm larghezza x 1.780 mm altezza, con un passo di 3.069 mm. Dimensioni complessive e passo fanno capire che ci sarà molto spazio all’interno dell’abitacolo. Infatti, il SUV sarà proposto anche con configurazioni a 6 posti. Le forme sono massicce e il frontale si caratterizza per la presenza di una griglia cromata, abbinata a fari dalla firma luminosa a forma di C. A seconda delle versioni, a disposizione ci sono cerchi da 20, 21 e 22 pollici. L’impianto frenante prevede anche pinze di colore rosso. A posteriore, invece, troviamo gruppi ottici a tutta larghezza. Di profilo possiamo osservare la presenza di finiture cromate per i bordi dei finestrini. Sul tetto c’è il sensore LiDAR che servirà per i sistemi di assistenza alla guida di cui il SUV disporrà. La capacità di traino massima è di 2.000 kg.

MOTORE: MAXI BATTERIE

Il powertrain ibido Plug-in della nuova Zeekr 8X prevede la presenza di un motore benzina 4 cilindri turbo di 2 litri di cilindrata in grado di erogare 205 kW. Le specifiche dei motori elettrici non sono state ancora comunicate. Tuttavia, secondo passate indiscrezioni, il SUV dovrebbe contare, almeno nella versione top di gamma, su 3 unità elettriche per una potenza superiore ai 1.000 kW. Il tutto sarà comunque alimentato da batterie da 55,1 kWh e 70 kWh, prodotte dalla joint venture CATL-Geely, che consentiranno un’autonomia in elettrico, rispettivamente, di 256 km e 328 km (CLTC). Non ci sono dettagli sull’autonomia massima combinata (benzina + elettrico) ma possiamo immaginare una percorrenza complessiva attorno ai 1.000 km.