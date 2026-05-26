Nuova Lotus Emira 420 Sport, più cavalli, meno peso e un segreto nel tetto

Nel mondo delle auto sportive c’è una linea sottile che separa il semplice concetto di “velocità” dalla pura “emozione di guida”. Lotus ha deciso di tracciare nuovamente quel confine presentando la nuova Emira 420 Sport, la versione più potente, leggera e aerodinamicamente avanzata mai uscita dagli storici stabilimenti del marchio.

Non si tratta di un semplice restyling, ma del culmine evolutivo dell’intera gamma Emira. Sviluppata per chi non vuole scendere a compromessi tra l’uso quotidiano su strada e i weekend tra i cordoli della pista, questa vettura riafferma con forza il DNA più autentico della Casa britannica: agilità millimetrica, prontezza di risposta immediata e una connessione totale tra uomo e macchina.

Con l’arrivo della 420 Sport, Lotus introduce anche un’accattivante novità stilistica e funzionale disponibile d’ora in poi sull’intera gamma Emira: un pannello del tetto in vetro oscurato rimovibile, per riscoprire il piacere della guida a cielo aperto.

La ricetta perfetta per la pista

Sotto il cofano batte un cuore generoso: il motore quattro cilindri turbo da 2,0 litri è stato spinto fino a erogare 420 CV e una coppia massima di 500 Nm. Abbinato a un cambio a doppia frizione a otto marce, progettato per garantire passaggi di rapporto fulminei e una risposta immediata a ogni pressione del pedale, il propulsore permette all’Emira 420 Sport di scattare da 0 a 100 km/h in appena 3,9 secondi, per poi allungare fino a una velocità massima circa 300 km/h.

Ma la potenza è nulla senza la leggerezza. Scegliendo il pacchetto opzionale Lightweight Handling Pack, l’auto ferma l’ago della bilancia ben 25 kg sotto rispetto alla Emira Turbo standard, riuscendo contemporaneamente a generare 25 kg di carico aerodinamico aggiuntivo.

Questo specifico pacchetto è un vero e proprio kit per i puristi della pista, e include:

ammortizzatori Multimatic regolabili in due direzioni;

un impianto di scarico in titanio dal sound inconfondibile;

una batteria agli ioni di litio ultra-leggera;

elementi strutturali e di carrozzeria in fibra di carbonio;

l’applicazione dedicata Lotus Track Performance, pensata per misurare, registrare e analizzare i propri tempi sul giro.

L’aerodinamica che sfida il cronometro

L’estetica della Emira 420 Sport è fortemente scolpita dalla funzione. Gli ingegneri Lotus hanno ridisegnato l’esterno introducendo un nuovo splitter anteriore, bocchette anteriori riviste, lunghe sospensioni laterali, prese d’aria maggiorate, uno spoiler a labbro e un suggestivo portellone posteriore con persiane.

Questi interventi non servono solo a farsi notare, ma ottimizzano i flussi d’aria migliorando il raffreddamento senza penalizzare la resistenza all’avanzamento. I dati parlano chiaro: il flusso d’aria verso i radiatori esterni cresce del 15%, quello verso il radiatore centrale del 14%, l’efficienza dei freni migliora del 10% e il flusso d’aria delle valvole di scarico aumenta del 30%. Tradotto per il pilota, significa poter contare su prestazioni costanti e senza cali di rendimento anche durante i turni in pista più stressanti e in condizioni termiche impegnative.

C’è spazio anche per la nostalgia: le nuove linee introducono un sottile e affascinante richiamo all’eredità storica del brand, reinterpretando in chiave moderna alcuni elementi iconici del design visti su modelli leggendari come la Esprit Turbo.

“Emira 420 Sport rappresenta una dichiarazione concreta del nostro impegno nel percorso Focus 2030 e della nostra costante attenzione alle esigenze dei clienti”, ha commentato Qingfeng Feng, CEO del gruppo Lotus. “È l’espressione di un’ingegneria meticolosa, costruita evolvendo ogni elemento che ha reso Emira un punto di riferimento, per offrire un’esperienza di guida ancora più connessa, intuitiva e coinvolgente. Un’auto pensata per chi guida per passione.”

Un abitacolo sartoriale

L’obiettivo principale del progetto resta l’esperienza di chi siede al posto di guida. L’assetto è stato ribassato di 5 mm, e insieme a una nuova taratura delle sospensioni e all’adozione di pneumatici ad alte prestazioni, garantisce un controllo e una stabilità laterale eccezionali. Il cuore dinamico poggia sul collaudato telaio in alluminio incollato e su sospensioni a doppio braccio oscillante, una combinazione che assicura quel mix unico di comfort stradale e precisione chirurgica tipico di Lotus, supportato da un servosterzo elettroidraulico capace di trasmettere alle mani del pilota ogni singola sfumatura dell’asfalto.

Dentro, l’abitacolo è un perfetto ponte di comando orientato a supportare il guidatore sia nei lunghi viaggi che nei track day. I sedili sportivi sono regolabili in 12 direzioni e i comandi sono tutti a portata di mano. Spiccano le nuove palette del cambio al volante in fibra di carbonio, progettate per offrire una sensazione tattile estremamente reattiva e meccanica.

A confermare la cura maniacale per la dinamica del veicolo è Gavin Kershaw, Director of Attributes di Lotus Cars:

“Emira è rinomata in tutto il mondo per la sua guidabilità e la sua tenuta di strada: è stata messa a punto per assorbire le asperità del terreno, stabilizzarsi e comunicare efficacemente, lavorando in armonia con un sistema di sterzo che rimane puro. Con la 420 Sport, abbiamo preso queste basi e le abbiamo portate a un livello superiore. Ammortizzatori regolabili, aumento del carico aerodinamico, risposte più precise, rollio ridotto: ogni dettaglio è stato progettato meticolosamente per offrire al guidatore un maggiore controllo.”

Il ritorno dell’arancione Lotus

Lotus offre per questa versione ampie possibilità di personalizzazione. All’esterno debutta un pacchetto opzionale in fibra di carbonio che veste di materiale composito lo splitter anteriore, le soglie laterali, le bocchette dei passaruota, i pontoni laterali, lo spoiler posteriore e la cornice del diffusore. Per il contatto con il suolo, i clienti possono scegliere tra nove diversi design per i cerchi, inclusi i nuovi cerchi in lega forgiati da 20 pollici a 15 razze nell’esclusiva finitura grigio scuro satinato.

La carrozzeria può essere cucita su misura grazie a una palette di ben 16 vivaci colori. Tra questi, spicca l’inedito e vibrante Tangelo Orange, una tinta espressiva che porta avanti la lunghissima tradizione delle iconiche vernici arancioni della casa.

L’esclusività continua anche all’interno con due nuovi pacchetti opzionali per l’abitacolo:

Pacchetto in fibra di carbonio: introduce dettagli geometrici esclusivi sulla cornice del display del conducente, sulla razza centrale del volante e sulla cornice del logo incastonato nello schienale del sedile.

introduce dettagli geometrici esclusivi sulla cornice del display del conducente, sulla razza centrale del volante e sulla cornice del logo incastonato nello schienale del sedile. Pacchetto Hand Painted: utilizza proprio il colore di lancio Tangelo Orange per accendere i dettagli dell’abitacolo, decorando la console centrale, le razze del volante, l’interno della leva del cambio e le cornici delle bocchette di ventilazione.

Il fascino intramontabile della guida “Open-Air”

Una delle novità più romantiche è senza dubbio l’introduzione del pannello del tetto in vetro oscurato rimovibile. Chiaramente ispirato alle soluzioni storiche della Esprit, il pannello è stato progettato per essere rimosso in pochi gesti e riposto comodamente dietro i sedili all’interno di una borsa protettiva dedicata.

Questo permette di trasformare l’Emira da una coupé pura a una vettura targa in pochi minuti, godendosi il sound dello scarico a cielo aperto. Gli ingegneri Lotus ci tengono a precisare che la rigidità strutturale e l’architettura del telaio garantiscono che le prestazioni dinamiche rimangano identiche e inalterate anche senza il tettuccio. Una novità, questa, che sarà disponibile come optional su tutte le motorizzazioni e varianti della gamma Emira.

Prezzi e disponibilità per l’Italia

La nuova Lotus Emira 420 Sport è già ordinabile da oggi presso la rete ufficiale. Per vedere i primi esemplari su strada (e in pista) bisognerà attendere la fine dell’estate: le prime consegne ai clienti sono infatti previste a partire dal mese di agosto 2026. Per il mercato italiano, il listino prezzi della Emira 420 Sport partirà da una base di € 133.500.