Alfa Romeo 33 Stradale, la "bellezza necessaria" trionfa al Compasso d'Oro

L’Alfa Romeo 33 Stradale si conferma un’icona di stile senza compromessi. Nella sua breve vita l’ultima supercar del Biscione ha fatto già incetta di premi a livello mondiale, grazie alle sue linee che omaggiano quel capolavoro che ad Arese fecero negli anni ’60. L’ultimo in ordine di tempo è stato servito durante la cerimonia presso l’ADI Design Museum di Milano, dalla giuria internazionale del XXIX Premio Compasso d’Oro ADI che ha assegnato alla sportiva italiana la Menzione d’Onore nella categoria “Design per la mobilità”. Si tratta di uno dei riconoscimenti più antichi e autorevoli al mondo nel campo del design industriale, istituito nel 1954 da un’idea di Gio Ponti.

Le motivazioni della scelta

La motivazione del premio risiede nella “indiscussa bellezza scultorea“ della vettura, definita dai giurati come un’autentica opera d’arte in movimento. Il progetto, come anticipato, è nato come omaggio alla leggendaria 33 Stradale del 1967 firmata da Franco Scaglione, della quale questa nuova reinterpretazione ne recupera l’essenza attraverso la filosofia della “bellezza necessaria”. Esternamente, la supercar mostra un equilibrio magistrale tra proporzioni, volumi e trattamenti delle superfici; allo stesso modo, l’abitacolo segue un design minimalista e utilizza materiali concepiti per enfatizzare l’esperienza sensoriale della guida. Lo stile è firmato da Alejandro Mesonero.

Un’auto esclusiva

Questo capolavoro dell’ingegno italiano è stato realizzato in una serie limitata di soli 33 esemplari, ciascuno dei quali rappresenta il frutto di un dialogo diretto tra il brand e il cliente. La produzione avviene tramite un processo artigianale unico curato dal nuovo centro di eccellenza BOTTEGAFUORISERIE, in particolare dall’area “Bottega” dedicata ai modelli in edizione limitata, e vede la prestigiosa collaborazione della Carrozzeria Touring Superleggera. Recentemente abbiamo visto la consegna di due esemplari, uno negli USA e al museo storico dell’Alfa Romeo ad Arese.

Con questo riconoscimento, la 33 Stradale entra ufficialmente nella Collezione Storica del Premio Compasso d’Oro, un patrimonio dichiarato dal Ministero della Cultura di “eccezionale interesse artistico e storico”. Per il Biscione si tratta di una conferma d’eccellenza che segue i successi passati di modelli iconici come la Giulia, la Brera e la Giulietta.