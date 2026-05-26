Porsche 911 in edizione limitata, tributo speciale alla Moldavia

La Casa automobilistica teutonica ha deciso di rendere felici i clienti moldavi con una edizione limitata della 911. Il Porsche Center Moldova ha mostrato in anteprima qualche dettaglio delle personalizzazioni create per il Paese dell’Europa dell’Est ed ex repubblica sovietica.

Nelle immagini pubblicate nel post su Instagram spicca una lettera “M” con un disegno sul pannello della presa d’aria anteriore, un nuovo logo sui coprimozzi delle ruote e un telo copri auto personalizzato che integra un logo sul cofano anteriore e un inserto simile a un adesivo cucito sul lato.

Dettagli di lusso

La “M” di Moldavia include diversi dettagli del logo del Paese, l’“Albero della Vita”, con il rosa, il basilico, i calici di vino rosso e bianco, le viti, le forme tradizionali presenti sugli abiti, sottili allusioni religiose e frutti locali. I cerchi con fissaggio centrale vantano una versione monocromatica e miniaturizzata del logo del Paese. I cerchi in magnesio forgiato sono rifiniti in una tonalità bordeaux, strizzando l’occhio all’industria vinicola moldava.

La speciale 911 GT3 Touring sembra essere verniciata in Viola Metallic, un colore che rievoca anche il lato sportivo delle vetture di Stoccarda. Una Porsche 911 GT3 Touring del 2026, nella colorazione Viola Metallic e con cerchi in magnesio forgiati su misura, è proposta a un prezzo di 291.000 euro, tasse incluse. Se si trattasse di un esemplare unico il prezzo della sorella moldava potrebbe lievitare in caso di asta.

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Porsche speciali

La Casa di Stoccarda è amatissima in tutto il mondo e la 911 è l’emblema della sportività. Lo scorso anno il brand tedesco ha presentato due modelli 911 che hanno celebrato il legame con i paesaggi più suggestivi al mondo. Con il “Tribute to Transfagarasan” si è omaggiata quella che i colleghi di Top Gear hanno definito “La strada più bella del mondo” con 10 Porsche 911 Carrera 4 GTS con profilo ribassato. La nota strada di montagna romena ha compiuto 50 anni nel 2025.

L’America Latina ha avuto in dote una 911 GT3 Touring battezzata “Ocelot” che inneggiava alla biodiversità colombiana, ispirandosi alla foresta amazzonica. L’esclusiva creazione ha preso vita per enfatizzare l’iniziativa Icons of Latin America, nata per celebrare i 25 anni di attività di Porsche Latin America e i 30 anni di presenza ufficiale del marchio in Colombia attraverso Autoelite, il suo storico importatore.

Di recente Porsche ha svelato anche la 911 Turbo S Sadu Edition, un’edizione esclusiva per il Kuwait. I 20 veicoli sono dotati di finiture speciali applicate dal reparto Porsche Exclusive Manufaktur di Zuffenhausen, adiacente alla linea di produzione della sportiva tedesca. La Turbo S Sadu Edition coniuga prestazioni elevate e una lavorazione artigianale esclusiva, concepita sulla base delle tradizioni medio orientali.