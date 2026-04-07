La nuova Porsche 911 verso il debutto: sarà presentata con un filmato avvincente

Quando viene svelata una Porsche 911 il mondo dell’automotive intero si ferma a guardare. Per gli appassionati di vetture sportive il marchio teutonico è una fonte inesauribile di creatività, pur rimanendo fedele a quei valori leggendari partoriti negli anni ’60. La storia della Porsche 911 inizia a partire dal 1963. Evoluta nelle forme e nelle dimensioni sempre più imponenti, si possono distinguere due generazioni: le 911 con motore raffreddato ad aria (1963-1997) e le 911 raffreddate a liquido (dal 1998 in avanti).

Il progetto originale si basava, in alcuni elementi, sulla Volkswagen Maggiolino. Ferry, figlio di Ferdinand Porsche, fondatore dell’omonima casa automobilistica tedesca, per svecchiare la 356 pensò a un modello rivoluzionario. Il motore 4 cilindri boxer raffreddato ad aria era stato annunciato nel 1948 con cilindrata di 1131 cm³ e una potenza di 40 CV. La parentela con VW derivava dallo stretto legame tra Porsche e Hitler che aveva aperto a Wolfsburg la fabbrica per la produzione dell’auto del popolo tedesca. Anni dopo la fine della seconda guerra mondiale e la caduta del nazismo, Ferry Porsche progettò la parte tecnica, affidando l’innovazione stilistica al figlio Ferdinand Alexander Porsche chiamato dai suoi familiari “Butzi”. Partendo dall’impostazione tecnico-stilistica della 356, con il motore boxer raffreddato ad aria, montato posteriormente, nacque la prima 911 in grado di ospitare 4 persone.

La nascita di un mito

A partire dalla morte del padre, avvenuta a Stoccarda nel 1951 e sino alla sua scomparsa, Ferry ricoprì incarichi di prestigio all’interno dell’azienda di famiglia, sviluppando il mito della 911. A rendere speciale la sportiva erano le linee sinuose ed eleganti, che creavano una silhouette aggraziata inconfondibile. La linea del tetto spiovente, i passaruota muscolosi, i gruppi ottici circolari anteriori, una carreggiata posteriore larga e bombata rappresentavano in pieno il DNA Porsche.

Un valore aggiunto della 911 stava nel prezzo, a differenza dei costosi modelli artigianali prodotti dai carrozzieri italiani su meccaniche Alfa Romeo, Fiat e Lancia. Pur trasmettendo un piacere di guida estremo, le Porsche non arrivarono mai a costare cifre proibitive come le supercar prodotte da Ferrari e Lamborghini. La 911 conta ufficialmente otto serie principali prodotte dal 1963 a oggi. L’evoluzione parte dal modello originale che vi abbiamo descritto fino all’attuale 992, conservando il design iconico e la configurazione motore posteriore.

Pronta a stupire

La nuova Porsche 911 verrà presentata in un filmato avvincente. Esperti del settore automobilistico, di fama mondiale sono già attivi, sulle tortuose strade di montagna di Tenerife, nel testare le caratteristiche del modello. In oltre 60 anni di produzione è diventata un simbolo, un punto di riferimento, che non smette di stupire.

La Casa di Stoccarda ha scelto di evitare una semplice presentazione tecnica e di costruire invece un racconto più immersivo. Il debutto sarà accompagnato da un cortometraggio tra i saliscendi dell’isola canaria. Il messaggio scelto da Porsche, “Pure driving pleasure at the wheel”, lascia intuire che la nuova Porsche 911 promette di dialogare con il conducente. Tra una settimana conosceremo tutte le caratteristiche della nuova vettura.