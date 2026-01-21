Lancia, al via l'avventura nel Mondiale Rally: si parte con il Rallye Monte-Carlo

Tutto pronto per il via della nuova avventura di Lancia nel mondo del motorsport. La casa automobilistica sta per lanciare la sua sfida al Campionato del Mondo Rally con la nuova Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale. Infatti, dal 22 al 25 gennaio 2026 si terrà la 94ª edizione del Rallye Monte-Carlo che segnerà il ritorno di Lancia nel WRC e precisamente nella categoria WRC2.

DEBUTTO NEL MONDIALE RALLY

La gara si articolerà su 17 prove speciali per un totale di 339,15 km cronometrati. Le tradizionali condizioni meteorologiche del Rallye Monte-Carlo, caratterizzate da neve, ghiaccio e temperature rigide, renderanno la competizione molto complessa e dura sia per i piloti e sia per le macchine. Il Rallye Monte-Carlo occupa un posto speciale nella storia della casa automobilistica: infatti, Lancia vanta 13 vittorie assolute in questa gara. Al via, il team ufficiale Lancia Corse HF schiera due piloti: Yohan Rossel (30 anni) che affronta il suo settimo Rallye Monte-Carlo e Nikolay Gryazin (28 anni) presente per la sesta volta alla classica prova del Principato.

Al Rallye Monte-Carlo sarà presente anche Miki Biasion, due volte Campione del Mondo Rally e Ambassador del brand, figura simbolo della storia nel motorsport di Lancia, che accompagnerà il team in questo importante debutto.

LA NUOVA LACIA YPSILON RALLY2 HF INTEGRALE

La nuova Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale è stata sviluppata attraverso un intenso programma di test e validazioni, condotti su entrambi i versanti delle strade alpine di montagna e sul circuito di Balocco. Il lavoro si è concentrato su sette aree di sviluppo chiave: peso e bilanciamento, con una significativa riduzione della massa e un baricentro più basso; aerodinamica avanzata, che migliora la deportanza e la stabilità alle alte velocità: prestazioni e guidabilità del motore, dotato di un nuovo sistema anti-lag; trasmissione con rapporti rivisti e differenziali ottimizzati per tutte le superfici; telaio e sospensioni messi a punto per offrire le massime prestazioni sia su asfalto che su terra; ambiente di guida, pensato per offrire la massima ergonomia, comfort e concentrazione: scocca e roll-bar, completamente nuovi per garantire una rigidità elevata e la piena conformità agli standard di sicurezza FIA. Ecco la scheda tecnica come comunicato da Lancia tempo fa al momento della presentazione della vettura.

VEICOLO

Modello base omologazione: LANCIA YPSILON

Omologato per la categoria FIA Rally2

TELAIO

Scocca Lancia Ypsilon, rinforzata da rollbar saldato multipoint omologato FIA

Carrozzeria in acciaio, alluminio e compositi

Serbatoio carburante da 80 litri omologato FIA

MOTORE

Motore LANCIA CORSE HF 1.6 litri turbo

Limitatore da 32 mm regolato FIA

Cilindrata: 1 598 cc

Alesaggio / corsa: 77 mm X 85,8 mm

Potenza massima: 287 CV a 5.000 giri/min

Coppia massima: 425 Nm a 4.000 giri/min

Distribuzione: Doppio albero a camme in testa azionato da catena 4 valvole per cilindro

Alimentazione: Iniezione diretta controllata da unità Marelli

ELETTRONICA / ELETTRICA

Centralina Marelli

Mappe motore Lancia Corse HF

TRASMISSIONE

Frizione bidisco Cerametallic

Tipo: INTEGRALE (4 ruote motrici)

Cambio sequenziale Sadev a 5 marce, comando manuale

Differenziali: Anteriore e posteriore meccanico, autobloccante

FRENI

Anteriore: Dischi ventilati, 355 mm (asfalto), 300 mm (ghiaia),

Pinze Alcon 4 pistoncini Posteriore.

Dischi ventilati, 355 mm (asfalto), 300 mm (ghiaia),

Pinze Alcon 4 pistoncini

Freno a mano: comando idraulico

SOSPENSIONI

Tipo: McPherson

Ammortizzatori: Reiger regolabili in 3 direzioni (compressione a bassa e alta velocità, rimbalzo)

Leggi di smorzamento: Lancia Corse HF

STERZO

Cremagliera dello sterzo: idraulica, specifica per il motorsport

DIMENSIONI

Lunghezza: 4.070 mm

Larghezza: 1.820 mm

Passo: 2.550 mm

Peso: 1.230 kg minimo (regolamentato) – 1.390 kg minimo con equipaggio

RUOTE