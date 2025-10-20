Lancia torna nel Mondiale Rally: si parte a gennaio 2026 a Monte Carlo

Lancia torna nel Mondiale Rally e la nuova avventura prenderà il via a gennaio 2026 a Monte Carlo. Che la casa automobilistica stesse per affrontare questa nuova avventura lo sapevamo perché a settembre aveva svelato, anche se con pochi dettagli, la nuova Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale che correrà nella categoria WRC2. Dopo il successo del Trofeo Lancia e della Ypsilon Rally4 HF, la casa automobilistica è pronta ad una sfida ancora più ambiziosa. Ecco le parole di Luca Napolitano, CEO di Lancia:

Il Rallye Sanremo è stato la cornice ideale per chiudere una stagione memorabile e aprirne una nuova. Dopo il successo del Trofeo Lancia e della Ypsilon Rally4 HF, infatti, siamo pronti a compiere un passo importante. Con orgoglio possiamo annunciare che Lancia tornerà nel WRC, là dove ha scritto alcune delle pagine più leggendarie della sua storia sportiva. È un ritorno naturale per il marchio più vincente di sempre nei rally, che guarda al futuro con la stessa passione e determinazione che lo hanno reso un’icona mondiale. Ci vediamo a gennaio, a Monte Carlo, per la prima gara del Mondiale 2026.

LA STAGIONE 2026 PARTE A MONTE CARLO

Luca Napolitano, Miki Biasion ed Eugenio Franzetti hanno parlato della nuova avventura all’interno di un video che proponiamo. La stagione del WRC 2026 prenderà il via con il Rally di Monte Carlo, in programma dal 22 al 25 gennaio, sulle ghiacciate strade alpine francesi. Tutti i dettagli sulla nuova vettura e sul programma sportivo Lancia nel motorsport saranno comunicati più avanti. In particolare sarà molto interessante scoprire le caratteristiche della nuova Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale. Tuttavia, visto che è conforme al regolamento Rally2, sotto al cofano troveremo un motore quattro cilindri turbo da 1,6 litri abbinato alla trazione integrale. C’è pure un peso minimo da rispettare che è di 1.230 kg.

L’annuncio del ritorno nel mondiale arriva al termine del Trofeo Lancia 2025 che ha incoronato Campione Gianandrea Pisani, in coppia con Nicola Biagi. Nell’ultima tappa al Rallye Sanremo, Lancia ha conquistato anche il Titolo Costruttori Due Ruote Motrici del Campionato Italiano Assoluto Rally.