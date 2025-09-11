Adesso è ufficiale: Lancia torna nel mondiale Rally: ecco la nuova Ypsilon Rally2 HF Integrale

La nuova Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale debutta portando nello sport di oggi lo spirito leggendario delle vittorie rallistiche Lancia. E questo è solo l’inizio.

Con queste poche parole, la casa automobilistica annuncia il ritorno nel mondiale Rally nella categoria WRC2. Contestualmente, sono state condivise anche le immagini della Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale che parteciperà a questa importante competizione motoristica. Il debutto? Nulla è stato detto di ufficiale ma tutto farebbe pensare al prossimo anno, magari già al Rally di Monte Carlo previsto per la fine del mese di gennaio 2026. Dunque, confermate le voci che erano circolate negli ultimi tempi sul ritorno di Lancia nel mondiale Rally.

LA NUOVA LANCIA YPSILON HF INTEGRALE

la nuova Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale condivida parte della meccanica con la

Citroen C3 Rally2.

Ne sapremo certamente di più nel corso dei prossimi mesi. C’è anche curiosità nello scoprire le specifiche tecniche della nuova Ypsilon HF Integrale. Comunque, visto che è conforme al, sotto al cofano troveremo un motore quattro cilindri turbo da 1,6 litri abbinato alla trazione integrale. C’è un peso minimo da rispettare che è di 1.230 kg. Viste le sinergie in casa Stellantis, è possibile che

Intanto, le foto condivise ci permettono di apprezzare il nuovo body kit specifico della vettura che si caratterizza per un nuovo paraurti anteriore con un’ampia presa d’aria, passaruota allargati e per un vistoso spoiler posteriore. Lancia annuncerà maggiori dettagli sulla Ypsilon Rally2 HF Integrale a tempo debito. Non rimane che attendere.



