Stellantis, Lancia Gamma in anteprima al Salone di Parigi: tante novità

Mancano ancora 5 mesi all’inizio della prossima edizione del Salone dell’Auto di Parigi (in programma dal 12 al 18 ottobre), ma già si inizia a parlare di uno degli appuntamenti autunnali più attesi. L’attenzione sul salone parigino arriva con l’annuncio ufficiale da parte di Lancia del debutto mondiale della nuova Lancia Gamma.

Stellantis ha scelto questo palcoscenico per riaffermare la propria posizione partecipando al Salone di Parigi con otto marchi: Alfa Romeo, Citroen, DS Automobiles, Fiat, Lancia, Leapmotor, Opel e Peugeot. Il numero di vetture esposte saranno più del doppio di quelle che hanno preso parte all’ultima edizione del 2024. All’interno di uno stand da 5.340 metri quadrati nel Padiglione 4 di Porte de Versailles, il gruppo esporrà oltre 60 vetture.

La nuova Lancia Gamma

La Lancia Gamma segna il ritorno del marchio nel segmento D con una silhouette da fastback elegante che fonde linee dinamiche e fluide con efficienza aerodinamica e praticità quotidiana. L’abitacolo reinterpreta il concetto di “home feeling” tipico di Lancia, con cura meticolosa per suono, aria e luce, in omaggio al design italiano dell’arredamento. Le motorizzazioni includeranno soluzioni full electric e ibride.

Con la nuova Gamma il marchio torinese torna nel segmento D dopo decenni di assenza. Il modello è basato sulla piattaforma STLA Medium e sarà prodotto a Melfi, al fianco di Jeep Compass e DS N°7. Accanto alla Gamma sarà presente a Parigi anche l’intera famiglia Ypsilon.

Gli altri debutti

DS Automobiles sarà a Parigi per il lancio ufficiale della DS N°7, disponibile con motorizzazioni ibride e completamente elettrica con autonomia fino a 740 km. Leapmotor porterà la première europea della B03 B-hatch, accompagnata da un’anteprima della B03X e della B05 C-hatch, entrambe previste per la seconda metà del 2026.

Fiat celebrerà il completamento della propria gamma globale con una presenza che spazierà dalla Topolino alla 500, passando per 600 e Grande Panda, oltre a due nuovi modelli del segmento C e una concept car inedita. Peugeot punta su concept car e modelli sportivi con una Sport Zone dedicata, che ospiterà la 9X8 del Campionato del Mondo Endurance e la nuova E-208 GTi, insieme alle nuove 308 e 408. Alfa Romeo sarà presente con l’intera gamma, compresa la 33 Stradale, mentre Opel porterà tecnologie moderne e soluzioni di mobilità sostenibile. A completare il quadro, Stellantis esprimerà diverse visioni che fondono competenze radicate nella tradizione con passi audaci verso il futuro della mobilità. Tra queste rientra il progetto Bottegafuoriserie, che unisce l’eccellenza artigianale di Alfa Romeo e Maserati in vetture personalizzate e restauri di altissimo livello.