Nuova Peugeot 308, interni e bagagliaio del restyling

Peugeot 308, anche station wagon, ha ricevuto da poco un restyling che non si è limitato ad aggiornare l’estetica dell’auto. Anche gli interni hanno ottenuto alcuni ritocchi per migliorare comfort e tecnologia. Dentro, troviamo sempre il ben noto Peugeot i-Cockpit dove tutto è naturalmente posizionato davanti agli occhi e alle mani del guidatore, compresi i comandi situati nella parte centrale del cruscotto, che è leggermente orientato verso il conducente.

NUOVA PEUGEOT 308: LA PLANCIA

Salendo a bordo della nuova Peugeot 308 restyling salta subito all’occhio la plancia caratterizzata dall’i-Cockpit già menzionato in precedenza, composto da un volante compatto, uno schermo per la strumentazione digitale da 10 pollici (su tutte le versioni) e un sistema infotainment sempre da 10 pollici. Ovviamente presenti i supporti ad Apple CarPlay e ad Android Auto. Opzionale sull’allestimento GT e di serie sull’allestimento GT Exclusive, c’è la grafica 3D per l’infotainment. Integrati in una fascia nera sotto lo schermo centrale, i cinque i-Toggle consentono ai passeggeri della Peugeot 308 di configurare le scorciatoie per le impostazioni preferite per determinate funzionalità come ad esempio aria condizionata, contatto telefonico, stazione radio, navigazione verso casa ed altro.

Negli allestimenti Style e Allure, le vetture sono equipaggiate di serie con il sistema di infotainment Peugeot i-Connect. Negli allestimenti Business, GT e GT Exclusive troviamo invece il sistema Peugeot i-Connect Advanced, dotato di navigazione connessa TomTom. Offre inoltre il pacchetto di servizi connessi Peugeot Connect Plus che integra l’intelligenza artificiale ChatGPT associata all’assistente vocale Peugeot, i comandi remoti tramite l’app MyPeugeot, il Trip Planner, la geolocalizzazione del veicolo ed altro ancora. Non mancano nemmeno quattro porte USB-C (due nei sedili anteriori, due nei sedili posteriori).

Disponibili come optional sugli allestimenti Allure e GT i sedili certificati AGR. Le funzioni di massaggio e riscaldamento per i sedili anteriori sono disponibili come optional su questi allestimenti e sono di serie sull’allestimento GT Exclusive. Opzionale sull’allestimento GT e di serie sulla GT Exclusive, l’AQS (Air Quality System) monitora costantemente la qualità dell’aria che entra nell’abitacolo e, se necessario, attiva automaticamente il riciclo dell’aria. A questo sistema si affianca la Clean Cabin, che tratta l’aria filtrando gas e particelle inquinanti. Sulla nuova Peugeot 308 restyling si può avere anche il sistema Hi-Fi Focal Premium con 10 altoparlanti.

BAGAGLIAIO

E lo spazio per i bagagli? Il sedile posteriore dispone di un frazionamento 40/20/40. Si va da 412 litri o 1.323 litri abbattendo gli schienali dei sedili posteriori, mente nel modello station wagon si va da 598 litri a 1.487 litri.