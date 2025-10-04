Nuova Toyota Corolla Cross o KIA Sportage? Confronto tra SUV: caratteristiche e prezzi

Toyota Corolla Cross si è rinnovata da poco con l’arrivo del restyling che introduce soprattutto novità di design, con un frontale rivisto per permettere al SUV giapponese di poter competere in un mercato sempre più difficile e competitivo. Tra i suoi più diretti rivali c’è la KIA Sportage, anche lei fresca di un facelift che ha permesso di dare una rinfrescata al look oltre a rinnovare gli interni. Due modelli di segmento C che offrono spazio e comfort. Corolla Cross punta tutto sulle motorizzazioni Full Hybrid. La nuova Sportage, invece, offre una gamma più articolata in cui è presente anche una versione diesel.

Vediamo quindi di mettere a confronto questi due nuovi SUV per scoprire caratteristiche e differenze. Alla fine scopriremo anche i prezzi dei due modelli.

DIMENSIONI E DESIGN

Nuova Toyota Corolla Cross misura 4.460 mm lunghezza x 1.825 mm larghezza x 1.620 mm altezza, con un passo di 2.640 mm. E per i bagagli? Si va dai 390 litri delle versioni con un motore elettrico sull’asse posteriore che permette di disporre della trazione integrale ai 473 litri dei modelli Full Hybrid a trazione anteriore. Per quanto riguarda il design del SUV, il frontale si caratterizza per la presenza di una griglia con una nuova finitura a nido d’ape. La griglia superiore si collega invece ai fari anteriori, caratterizzati da un motivo a fessura verticale. Dietro, i gruppi ottici a sviluppo orizzontale sono stati ridisegnati e presentano alette che contribuiscono alla stabilità e al controllo del veicolo migliorando le prestazioni aerodinamiche. Al centro del portellone troviamo il logo Toyota. Con il facelift è arrivata anche la versione GR Sport che permette di rendere il look della Corolla Cross più grintoso. Inoltre, in questa variante anche l’assetto è stato rivisto con un nuovo setup per rendere la guida più brillante.

Passiamo alla KIA Sportage che misura 4.540 mm lunghezza, 1.865 mm larghezza, 1.645 mm altezza, con un passo di 2.680 mm. Per i bagagli, invece, a disposizione ci sono 587 litri. Con l’aggiornamento appena ricevuto sono arrivati una serie di ritocchi al look. In particolare, il frontale è stato ridisegnato e si caratterizza per gruppi ottici verticali dal carattere più deciso, abbinati a prese d’aria maggiorate e una calandra ridisegnata. Rivisti pure i paraurti anteriori e posteriori e chi acquisterà la nuova KIA Sportage 2025 potrà scegliere tra cerchi da 17, 18 e 19 pollici, con versioni esclusive da 18 e 19 pollici per la GT-Line.

INTERNI E TECNOLOGIA

Salendo a bordo della nuova Toyota Corolla Cross, la console anteriore, rivista, presenta ora un vassoio più grande in grado di contenere due smartphone affiancati e un nuovo portabicchieri. Il box della console centrale è dotato di un coperchio scorrevole che ne migliora l’accesso. Inoltre, il pomello del cambio è stato ridisegnato. Arrivano anche nuovi materiali per i sedili, tra cui la pelle. La strumentazione digitale da 12,3 pollici è di serie su tutte le versioni. Centralmente sulla plancia è stato collocato il display da 10,5 pollici del sistema infotainment con supporti ad Apple CarPlay e ad Android Auto.

Per quanto riguarda, invece, la KIA Sportage, la casa automobilistica ha lavorato per migliorare ulteriormente la qualità percepita. Il volante presenta un nuovo design a due razze e con l’aggiornamento, arrivano alcuni ritocchi alla plancia che presenta bocchette dell’aria più sottili. Ovviamente non manca la tecnologia. La plancia è dominata dal Connected Car Navigation Cockpit (CCnC), dotato di due display panoramici curvi da 12,3 pollici, il primo per la strumentazione digitale ed il secondo per il sistema infotainment vero e proprio.

MOTORI

Solo motorizzazioni Full Hybrid per la nuova Toyota Corolla Cross. La prima configurazioni prevede un motore benzina di 1.8 litri abbinato a un sistema ibrido in grado di erogare una potenza massima di 140 CV, disponibile esclusivamente con trazione anteriore. C’è poi la versione con un motore benzina di 2 litri abbinato ad un sistema ibrido. In questo caso la potenza arriva a 178 CV. Questa seconda versione è disponibile pure con la trazione integrale grazie alla presenza di un piccolo motore elettrico sull’asse posteriore.

Per il momento, KIA Sportage restyling sarà disponibile con una motorizzazione 1.6 T-GDi da 150 CV, quella diesel Mild Hybrid 1.6 CRDi MHEV da 136 CV e la Full Hybrid da 239 CV 1.6 T-GDi HEV AT6, anche nella variante con la trazione integrale. Più avanti arriveranno altre opzioni tra cui la Plug-in.

PREZZI

Quanto costa la nuova Toyota GR Cross in Italia? Si parte dai 37.450 euro della versione base con motore da 140 CV. I prezzi della nuova KIA Sportage restyling? Si parte da 33.500 euro per la versione 1.6 T-GDi Business con cambio manuale.