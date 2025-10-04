Skoda anticipa il Black Friday: Fabia, Kamiq e Scala con anticipo 0 e TAN 0%

Skoda Italia anticipa il Black Friday offrendo una promozione dedicata ai modelli Fabia, Kamiq e Scala e che prevede un finanziamento con anticipo 0 e TAN al 0%, manutenzione ordinaria per tre anni inclusa e il pagamento della prima rata a partire dal 2026. Le persone sono abituate alle offerte speciali del Black Friday che si tiene ad inizio novembre ma Skoda ha voluto anticipare questa ricorrenza lanciando la campagna promozionale “Incredible Black Friday“.

SOLO CON FINANZIAMENTO

Per tutto il mese di ottobre, tutte le versioni della compatta Skoda Fabia, del City SUV Kamiq e della Scala sono proposte con TAN 0%, anticipo 0 e manutenzione ordinaria per tre anni inclusa. Inoltre, si aggiunge un ulteriore vantaggio del pagamento della prima rata posticipato di tre mesi e quindi operativo nel 2026. Questa offerta è valida sia per le vetture in pronta consegna e sia per i nuovi ordini. Requisiti? Vincolo dell’immatricolazione del veicolo entro il 31 dicembre 2025 e sottoscrizione di un contratto con formula Clever Value a valore futuro garantito che permette, dopo 3 anni, la restituzione del veicolo, la sostituzione con un’altra vettura o il saldo della maxi-rata con possibilità di finanziamento del credito.

Di seguito facciamo un esempio delle condizioni con Skoda Fabia Young Edition 1.0 MPI 80 CV. Prezzo di Listino a 21.800 euro.

Prezzo Promozionato a 17.968,60 euro (chiavi in mano IPT esclusa) comprensivo di manutenzione ordinaria fino a 3 anni o 45.000 km con contributo della marca Skoda e delle Concessionarie aderenti all’iniziativa. Offerta valida fino al 31/10/2025 per vetture in pronta consegna, in caso di permuta e sottoscrizione di finanziamento Skoda Clever Value e Extended Warranty da 280 euro. Esempio di finanziamento Skoda Clever Value: Anticipo 0 euro – Finanziamento di 18.328,60 euro in 35 rate da 129 euro e prima rata addebitata dopo 90 giorni dall’attivazione del contratto. Durata del contratto: 39 mesi, rate mensili: 35 (salvo Rata Finale). Interessi 0 euro – TAN 0,00% fisso – TAEG 1,09% – Valore Futuro Garantito pari alla Rata Finale di 13.813,57 euro per un chilometraggio totale massimo di 30.000 km. In caso di restituzione del veicolo eccedenza chilometrica 0,07 euro/km – Spese istruttoria pratica 360 euro (incluse nell’importo totale del credito) – Importo totale del credito 18.328,60 euro – Spese di incasso rata 3,25 euro/mese – costo comunicazioni periodiche 0 euro (in caso di invio cartaceo, il costo è 1 euro/anno)- Imposta di bollo/sostitutiva 45,82 euro – Importo totale dovuto dal richiedente 18.494,39 euro.

LE ALTRE OFFERTE

Ma c’è ancora di più perché sempre fino alla fine del mese di ottobre, anche il SUV Karoq beneficia del TAN 0% ed è proposto con anticipo 0 euro per i contratti a valore futuro garantito, mentre il nuovo Elroq 50, SUV 100% elettrico, grazie anche agli incentivi statali, è proposto a 99 euro/mese, anticipo 0 euro e 10.000 km di ricarica inclusi, sempre per contratti Clever Value.