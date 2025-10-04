In vacanza a ottobre al caldo: ecco come risparmiare sul noleggio auto

Sole e mare anche in autunno? Escludendo la Sardegna e la Sicilia, ma senza allontanarci troppo dall’Italia, ci sono diverse destinazioni che possono fare al caso nostro per una vacanza a ottobre al caldo. C’è ad esempio Malta, con la spiaggia sabbiosa di Golden Bay o la Laguna Blu di Comino che regalano giornate di splendido mare anche in queste settimane. Impossibile poi non menzionare Creta, dove ci si può rilassare sulla sabbia rosa di Elafonissi oppure immergersi nelle splendide acque di Balos, due tra le spiagge più belle di tutta Europa, ma anche visitare il sito archeologico di Heraklion senza la calura estiva e soggiornare per qualche giorno nella città di Chania, dove è possibile osservare tramonti mozzafiato direttamente dal suo porto veneziano.

Malta e Creta sono due tra le migliori destinazioni per un viaggio on the road a ottobre. I viaggiatori che intendono risparmiare il più possibile sul costo del noleggio auto possono prendere in considerazione l’iscrizione gratuita al programma fedeltà di Locauto, compagnia di autonoleggio italiana, grazie al quale è possibile beneficiare di uno sconto fino al 20% sul noleggio auto in base al proprio storico di noleggi.

Ecco come funziona il programma fedeltà di Locauto

MyLocauto Friends, il programma fedeltà della società Locauto, prevede tre livelli: Beginner, Enthusiast, Expert. Ciascun livello riserva sconti via via maggiori, oltre che vantaggi esclusivi per il noleggio sia di automobili che furgoni.

Ecco una breve panoramica dei livelli di MyLocauto Friends:

Beginner (da zero a tre noleggi): 10% di sconto sulle tariffe standard orarie e giornaliere e servizio Smart Check-In.

e servizio Smart Check-In. Enthusiast (da quattro a sei noleggi): 15% di sconto sulle tariffe standard orarie e giornaliere , servizio Smart Check-In, più 20% di sconto su vari servizi di noleggio come seggiolino bambini, rifornimento, riduzione/eliminazione franchigie.

, servizio Smart Check-In, più 20% di sconto su vari servizi di noleggio come seggiolino bambini, rifornimento, riduzione/eliminazione franchigie. Expert(da sette noleggi): 20% di sconto sulle tariffe standard orarie e giornaliere, servizio Smart Check-In, 30% di sconto su servizio di riduzione/eliminazione franchigie, 50% di sconto su servizio rifornimento e seggiolino bambini, più tolleranza gratuita di due ore il giorno della riconsegna.

Vi confermiamo, infine, che l’iscrizione al programma fedeltà di Locauto è interamente gratuita.