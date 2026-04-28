Chery Tiggo X, tutti i dettagli del SUV pronto a sfidare il mercato premium

Al Salone di Pechino 2026 Chery ha completato la presentazione del Tiggo X, il suo SUV ammiraglia di segmento C-large, svelando le immagini ufficiali dell’abitacolo. Il modello è posizionato come flagship della gamma Tiggo (la famiglia di SUV di cui fa parte anche la Tiggo 8, uno dei modelli più rappresentativi del marchio) e racconta l’ambizione del costruttore cinese di competere nel settore del lusso intelligente di fascia alta.

Perché occuparci di modelli cinesi che presumibilmente non vedremo mai sulle nostre strade? Per almeno due motivi. Il primo, più generale, riguarda la possibilità di vedere come il mercato, anche e soprattutto a livello globale, sta evolvendo e come determinate soluzioni e tecnologie potranno poi essere disponibili, anche sotto nomi diverse, anche in Italia. Il secondo è che nello specifico della Tiggo X, parliamo di un SUV prodotto da Chery, marchio ampiamente presente in Italia attraverso i brand Omoda & Jaecoo e sta ampliando la propria offerta con nuovi marchi come Lepas (che ha debuttato alla Milano Design Week 2026 con la L6).

Interni e caratteristiche

L’abitacolo riprende il linguaggio stilistico del Tiggo 9L con una configurazione a tre schermi, uno dedicato alla strumentazione digitale, uno al display centrale per l’infotainment e uno dedicato al passeggero anteriore. Tra le particolarità il vano portaoggetti del passeggero che adotta una soluzione a cassetto con scomparti separati. I dettagli decorativi sui sedili e sulle coperture degli altoparlanti includono elementi ispirati ai paesaggi naturali e una manopola in cristallo sull’area del bracciolo centrale. Sul posteriore è presente un grande schermo per l’intrattenimento e ci sono anche tavolini ribaltabili. La disposizione dei poggiatesta suggerisce un layout 2+3+2 per un totale di 7 posti.

Benzina e plug-in

Il Tiggo X misura 5.050 mm di lunghezza, 1.960 mm di larghezza, 1.800 mm di altezza e un passo di 2.950 mm. La scocca utilizza circa l’85% di acciaio ad alta resistenza. Il design è caratterizzato da una silhouette squadrata e imponente, con cerchi e pinze freno con finitura arancio dorato. Una soluzione ispirata al riflesso della luce solare sul vetro.

Il Tiggo X sarà disponibile sia in versione benzina (con il motore Kunpeng 2.0T abbinato alla nuova trasmissione Kunpeng 8AT) sia in versione ibrida plug-in (con motori Kunpeng 1.5T o 2.0T in combinazione con il sistema di trazione integrale Snow Leopard). La variante PHEV offre un’autonomia elettrica stimata di 200 km (ciclo CLTC) e una percorrenza complessiva superiore a 1.500 km, con una potenza di sistema di 476 CV e 630 Nm di coppia massima.

Dal punto di vista tecnologico il Tiggo X integra diverse soluzioni avanzate. A partire da un chip AI sviluppato internamente al sistema di guida assistita Falcon 700 con LiDAR per le funzioni di guida autonoma di Livello 2 passando per le sospensioni elettromagnetiche MRC a smorzamento adattivo.