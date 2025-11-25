Chery scommette sull'Italia: in arrivo i marchi Lepas, iCaur ed Exlantix

Il Gruppo Chery ha grandi piani per l’Italia e dopo l’introduzione di Omoda e Jaecoo che stanno ottenendo un buon successo di mercato, si sta apprestando a portare 3 ulteriori marchi sul mercato italiano. Parliamo di Lepas di cui abbiamo già scritto in passato, di iCaur e di Exlantix. Il debutto sul mercato di questi nuovi marchi sarà gestito dal team di Omoda e Jaecoo che coordinerà rete, servizi e attività commerciali. Entriamo più nei dettagli e vediamo esattamente cosa sta arrivando.

ARRIVA LEPAS

La presentazione ufficiale c’era già stata al Salone Auto di Torino che si era svolto a settembre. Nel 2026 introdurrà sul mercato Lepas 8, un SUV ibrido Plug-in di cui abbiamo già parlato in passato. Si tratta di un modello lungo 4.688 mm, alto 1.860 mm e con un passo di 2.800 mm. Per quanto riguarda il suo piano prodotto, Lepas lancerà cinque nuovi modelli entro tre anni, coprendo i principali segmenti. Nel secondo trimestre del 2026 debutterà L8 di cui abbiamo appena parlato, seguito dai modelli L6 e L4. Lepas mira a creare 1.200 punti vendita in tutto il mondo.

ICAUR

Il debutto ufficiale ci sarà nel 2027 e si tratta di un marchio specializzato nel fuoristrada. Ad arrivare sul nostro mercato saranno i modelli V23 e V27. Entrambi si caratterizzano per proporre linee squadrate. Il modello V27, in particolare, sarà lungo più di 5 metri e potrà contare su di un powertrain range extender. L’autonomia in elettrico dovrebbe raggiungere circa i 200 km e questo modello disporrà di una potenza di sistema di poco inferiore ai 460 CV. Potrà contare anche su di una serie di accessori pensati per chi ama la vita all’aperto.

EXLANTIX

Per vedere questo marchio sul mercato italiano bisognerà attendere diverso tempo dato che si parla di un arrivo entro 5 anni. Questo marchio si focalizzerà nell’offrire modelli premium. In particolare, arriveranno la berlina ES e il SUV ET di cui abbiamo già parlato in passato dato che hanno già fatto il loro debutto in Cina. Vetture che puntano su tecnologie avanzate e un design ricercato per poter competere con i marchi europei più affermati.