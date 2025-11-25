Locauto semplifica il noleggio auto in Italia: fino al 20% di sconto con il programma fedeltà

Locauto è una storica compagnia di autonoleggio che opera in Italia dalla fine degli anni Settanta. Agli automobilisti offre oggi tutta una serie di servizi che semplificano l’utilizzo dell’auto a noleggio, partendo dal deposito cauzionale zero, grazie al quale è possibile prenotare e ritirare una qualsiasi auto senza alcun blocco sulla carta di credito.

Scegliere Locauto come compagnia di autonoleggio significa anche poter contare su sconti fino al 20% con l’iscrizione al programma fedeltà MyLocauto Friends. L’iscrizione al programma è totalmente gratuita e la riduzione di prezzo sul noleggio varia in base al proprio storico.

Come funziona MyLocauto Friends

L’adesione a MyLocauto Friends avviene direttamente dall’account MyLocauto. La registrazione di un account MyLocauto richiede l’inserimento di nome, cognome, indirizzo e-mail e password, più l’accettazione dei termini e delle condizioni d’uso di Locauto, oltre alla visione e all’accettazione dell’Informativa sulla privacy. All’interno della propria area riservata sarà poi disponibile una sezione dedicata per iscriversi al programma fedeltà.

In MyLocauto Friends esistono in totale tre livelli di fedeltà:

Beginner: da 0 a 3 noleggi

Enthusiast: da 4 a 6 noleggi

Expert: dopo 6 noleggi

Il livello Beginner assicura uno sconto del 10% sulle tariffe standard orarie e giornaliere, più la possibilità di utilizzare la funzionalità Smart Check-In, grazie alla quale è possibile ritirare un’auto a noleggio senza dover passare prima per il desk ma recandosi direttamente al parcheggio.

Quando si raggiunge il livello Enthusiast si ha diritto al 15% di sconto sui noleggi, nonché al 20% di sconto sul servizio eliminazione franchigie Don’t Worry, sul servizio di rifornimento e sull’eventuale seggiolino per bambini.

Infine, il livello Expert permette di usufruire dello sconto massimo del 20% sul noleggio auto e del 25% sul noleggio furgoni, più il 30% sul servizio Don’t Worrry e il 50% di sconto sul servizio rifornimento e sul seggiolino per bambini. A tutto questo, poi, si aggiunge l’opzione della tolleranza oraria alla riconsegna di due ore (gratuita).