Cerca

Locauto semplifica il noleggio auto in Italia: fino al 20% di sconto con il programma fedeltà

L'iscrizione a MyLocauto Friends è gratuita: ecco come funziona lo sconto che si può ottenere sul noleggio di una vettura,

Locauto semplifica il noleggio auto in Italia: fino al 20% di sconto con il programma fedeltà
Vai ai commenti
Federico Pisanu
Federico Pisanu
Pubblicato il 25 nov 2025

Locauto è una storica compagnia di autonoleggio che opera in Italia dalla fine degli anni Settanta. Agli automobilisti offre oggi tutta una serie di servizi che semplificano l’utilizzo dell’auto a noleggio, partendo dal deposito cauzionale zero, grazie al quale è possibile prenotare e ritirare una qualsiasi auto senza alcun blocco sulla carta di credito.

Scegliere Locauto come compagnia di autonoleggio significa anche poter contare su sconti fino al 20% con l’iscrizione al programma fedeltà MyLocauto Friends. L’iscrizione al programma è totalmente gratuita e la riduzione di prezzo sul noleggio varia in base al proprio storico.

Vedi le tariffe di Locauto

ingrandisci immagine

Come funziona MyLocauto Friends

L’adesione a MyLocauto Friends avviene direttamente dall’account MyLocauto. La registrazione di un account MyLocauto richiede l’inserimento di nome, cognome, indirizzo e-mail e password, più l’accettazione dei termini e delle condizioni d’uso di Locauto, oltre alla visione e all’accettazione dell’Informativa sulla privacy. All’interno della propria area riservata sarà poi disponibile una sezione dedicata per iscriversi al programma fedeltà.

In MyLocauto Friends esistono in totale tre livelli di fedeltà:

  • Beginner: da 0 a 3 noleggi
  • Enthusiast: da 4 a 6 noleggi
  • Expert: dopo 6 noleggi

Il livello Beginner assicura uno sconto del 10% sulle tariffe standard orarie e giornaliere, più la possibilità di utilizzare la funzionalità Smart Check-In, grazie alla quale è possibile ritirare un’auto a noleggio senza dover passare prima per il desk ma recandosi direttamente al parcheggio.

Quando si raggiunge il livello Enthusiast si ha diritto al 15% di sconto sui noleggi, nonché al 20% di sconto sul servizio eliminazione franchigie Don’t Worry, sul servizio di rifornimento e sull’eventuale seggiolino per bambini.

Infine, il livello Expert permette di usufruire dello sconto massimo del 20% sul noleggio auto e del 25% sul noleggio furgoni, più il 30% sul servizio Don’t Worrry e il 50% di sconto sul servizio rifornimento e sul seggiolino per bambini. A tutto questo, poi, si aggiunge l’opzione della tolleranza oraria alla riconsegna di due ore (gratuita).

Vedi le tariffe di Locauto

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.
Ti potrebbe interessare:
4
Dacia Duster Eco-G 100, l'offerta con finanziamento per la versione GPL
Offerte e Promozioni
5
Il Black Friday di Hyundai è arrivato, ecco i Black Days
Offerte e Promozioni
44
Offerta nuova FIAT Grande Panda Hybrid: rate da 149 euro con finanziamento
Offerte e Promozioni
1
Anche da carVertical si respira aria da Black Friday: 20% di extra sconto su tutti i piani
Offerte e Promozioni
Commenti Regolamento
La newsletter gratuita

I migliori contenuti realizzati da HDmotori, impreziositi da commenti e sintesi inediti, ogni giorno nella tua e-mail.

La newsletter gratuita

I migliori contenuti realizzati da HDmotori, impreziositi da commenti e sintesi inediti, ogni giorno nella tua e-mail.