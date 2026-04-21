Rinnovo polizza auto vicino: la nuova offerta di Verti per risparmiare

In questi giorni numerosi automobilisti stanno ricevendo la proposta di rinnovo dell’assicurazione auto da parte della propria compagnia. C’è però un problema: come il precedente anno, l’importo della polizza è cresciuto nonostante una guida immacolata e la prima classe di merito.

Da qui la decisione di guardarsi intorno per risparmiare. Una soluzione arriva dall’assicurazione online Verti, che nell’ambito dell’ultima iniziativa propone fino al 36% di sconto sul premio RC Auto. Per beneficiare della scontistica massima occorre soddisfare determinati requisiti, tra cui proprio la prima classe di merito e undici anni consecutivi senza sinistri stradali.

I requisiti da soddisfare per il 36% di sconto sulla RC Auto

Per riscattare lo sconto del 36% sulla RC Auto con Verti occorre prima di tutto essere nuovi clienti della compagnia appartenente al colosso assicurativo MAPFRE. In secondo luogo è necessario essere titolari di un’auto Dacia immatricolata dopo il 1° agosto 2025 e non avere avuto incidenti negli ultimi undici anni. Inoltre è richiesta l’aggiunta delle seguenti garanzie accessorie: Infortuni del conducente, Furto e incendio, Tutela giudiziaria, Assistenza stradale e Opzione carrozzerie convenzionate.

Sia il preventivo che l’acquisto vanno poi completati online sul sito ufficiale di Verti. Per calcolare il preventivo è sufficiente inserire il numero di targa dell’auto da assicurare e la data di nascita del proprietario. Il sistema elaborerà nel giro di pochi secondi tre bozze di preventivo, ciascuna di importo diverso sulla base delle garanzie selezionate.

In tal senso Verti lascia agli automobilisti un ampio potere di scelta, anche grazie a un set di garanzie accessorie completo. Libertà presente anche al momento di pagare: gli utenti possono infatti scegliere tra il pagamento con carta di credito, bonifico bancario o PayPal, così come se pagare in un’unica soluzione oppure in rate mensili, trimestrali o semestrali.

Maggiori informazioni sono disponibili al link che segue.