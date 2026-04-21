Genesis, ora conosciamo i prezzi italiani di GV60, GV70 e G80

Genesis entra nel mercato italiano dalla porta principale, traghettando la propria idea di premium tendente al lusso nel nostro Paese, dopo l’esperienza guadagnata in altri importanti lidi continentali. La filosofia alla base di questo marchio dell’universo Hyundai è la “Son-nim”, ovvero trattare il cliente come un ospite d’onore. Un buon biglietto da visita per farsi conoscere e apprezzare. Intanto, il brand avvia la commercializzazione di tre modelli 100% elettrici, puntando su una fase d’acquisto di altissima qualità supportata dal primo showroom di Padova e dalla prossima apertura a Roma. Dunque, non resta che conoscere il listino prezzi.

GV60 è la entry level

La porta d’accesso alla gamma è rappresentata dalla Genesis GV60, un SUV compatto alto di gamma che si distingue per soluzioni tecnologiche avanguardistiche come la Crystal Sphere — un selettore delle marce che si capovolge scenograficamente — e sistemi di accesso tramite riconoscimento facciale. Basata su un’architettura a 800 Volt, la GV60 permette ricariche dal 10 all’80% in soli 18 minuti. Il listino per questo modello è strutturato su tre livelli di performance: l’allestimento Pure (229 CV, trazione posteriore) parte da 56.400 euro, il Premium (318 CV, trazione integrale) da 66.300 euro, mentre il top di gamma Luxury (fino a 490 CV) è offerto da 76.500 euro.

Si sale di livello con la GV70

Per chi cerca maggiore spazio, la Electrified GV70 si posiziona come un SUV di segmento D solido ed equilibrato, lungo 4,7 metri. Caratterizzato da un ambiente interno raffinato con inserti in lana intrecciata e pelle, il modello offre prestazioni dinamiche grazie alla modalità Boost attivabile dal volante. Anche in questo caso l’offerta prevede tre varianti: Pure a partire da 69.900 euro, Premium da 73.900 euro e Luxury da 78.700 euro.

L’ammiraglia della famiglia

L’ammiraglia della flotta è la Electrified G80, una berlina di grandi dimensioni che incarna la massima maturità del brand. Questo veicolo vanta un abitacolo dominato da un display panoramico OLED da 27 pollici e finiture in alluminio spazzolato. La G80 è disponibile esclusivamente nel raffinato allestimento Luxury, con trazione integrale da 370 CV e un’autonomia fino a 570 km, ad un prezzo di listino di 81.800 euro.

Tutta la gamma beneficia del programma 5-Year Care Plan, che include cinque anni di garanzia a chilometraggio illimitato, manutenzione programmata, assistenza stradale e aggiornamenti software, garantendo un’esperienza di possesso senza pensieri.