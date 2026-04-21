Fiat Topolino, debuttano le livree speciali Gallo alla Milano Design Week

In occasione della Milano Design Week 2026, il marchio Fiat ha presentato un’evoluzione della propria collaborazione con il brand Gallo, svelando una serie di nuove personalizzazioni per la Topolino. Il progetto ruota attorno alla tonalità corallo, scelta come elemento cromatico portante per definire l’estetica di queste nuove versioni della piccola citycar elettrica. Dunque, non resta che scoprire le nuove livree della microcar alla spina del marchio torinese.

Grafiche dal tema naturale

L’offerta stilistica si articola su tre nuove grafiche ispirate a temi naturali e marini: una rappresentazione della barriera corallina, un’illustrazione di un pesce palla che attraversa il mare e una composizione astratta a motivi floreali. Accanto a queste proposte, è stata introdotta la “Topolino edizione speciale Gallo Milano Design Week 2026”, una versione curata dal designer Massimo Biancone. Quest’ultimo allestimento si caratterizza per l’applicazione delle classiche righe multicolor del marchio Gallo sia sulle portiere e sui dettagli esterni, sia all’interno dell’abitacolo, dove le righe rivestono i sedili e il vano portaoggetti Dolcevita Box.

Autonomia di 75 km

Dal punto di vista tecnico, il veicolo mantiene le specifiche del quadriciclo leggero 100% elettrico che abbiamo imparato a conoscere negli ultimi anni. La vettura è caratterizzata da una lunghezza complessiva estremamente compatta di 2,53 metri, dimensione che ne favorisce la manovrabilità nei contesti urbani densi.

La propulsione è affidata a un motore elettrico alimentato da una batteria da 5,4 kWh, in grado di garantire un’autonomia massima fino a 75 km. La velocità è limitata elettronicamente a 45 km/h, rendendo il mezzo accessibile alla guida a partire dai 14 anni di età. La ricarica può essere effettuata agevolmente attraverso una comune presa domestica, garantendo inoltre l’accesso gratuito alle Zone a Traffico Limitato (ZTL).

L’abitacolo è progettato per ospitare due passeggeri con sedili sfalsati, circondati da ampie superfici vetrate che aumentano la luminosità interna. Una novità funzionale di questo modello risiede nel quadro strumenti digitale da 8,3 pollici, che introduce una grafica semplificata e intuitiva per migliorare la leggibilità durante la marcia.

Listino prezzi

Per quanto riguarda l’aspetto commerciale, la Fiat Topolino in edizione speciale Gallo ha un prezzo promozionale fissato a 11.590 euro. Tale cifra è il risultato del prezzo di listino base di 9.990 euro, a cui si aggiungono 2.600 euro per l’allestimento e la personalizzazione Gallo, beneficiando di uno sconto Fiat di 1.000 euro.

La disponibilità di questa versione è limitata e l’acquisto può avvenire esclusivamente tramite la rete di concessionarie FIAT. Gli interessati possono manifestare il proprio interesse attraverso una landing page dedicata, accessibile inquadrando i QR code presenti negli store Gallo o tramite i canali di comunicazione ufficiali di Fiat.