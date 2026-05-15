Fiat Grizzly, nuovo avvistamento in Marocco: il debutto si avvicina

Un nuovo avvistamento, stavolta in Marocco nei pressi dello stabilimento di Kenitra dove verrà prodotta, avvicina ulteriormente l’arrivo della Fiat Grizzly. Dopo i primi avvistamenti su strada, il nuovo SUV a 7 posti è stato immortalato nella versione fastback in una forma che sembra ormai definitiva (carrozzeria senza camuffatura, linee squadrate in continuità con la Grande Panda e fari con il caratteristico effetto pixel). Secondo le indiscrezioni più recenti, il debutto è atteso entro l’estate 2026, con la presentazione al grande pubblico al Salone di Parigi di ottobre.

Le ambizioni della Fiat Grizzly

La Grizzly è il SUV di segmento C che Fiat sta costruendo per sfidare modelli come Dacia Duster e Dacia Bigster sul loro stesso terreno, quindi spazio, praticità e prezzo aggressivo. Con una lunghezza di circa 4,5 metri, nascerà sulla stessa piattaforma Smart Car di Stellantis già usata per Opel Frontera e Citroen C3 Aircross. Come già emerso in precedenza, saranno disponibili due varianti di carrozzeria: il SUV tradizionale dalle forme più squadrate e la fastback con il tetto spiovente, più dinamica nel profilo.

Sul fronte motorizzazioni, la gamma prevede una versione mild-hybrid da 145 CV, una elettrica da 156 CV con circa 400 km di autonomia dichiarata e una versione benzina turbo con il propulsore già montato sulla Fiat 600. Quest’ultima motorizzazione potrebbe abbassare il prezzo in modo significativo. A proposito di costi le stime parlano di circa 22.000 euro per la versione termica, intorno ai 25.000 per quella ibrida e tra 28.000 e 30.000 per l’elettrica.

Produzione in Marocco

La produzione è confermata nello stabilimento di Kenitra, in Marocco (lo stesso dove nasce la Topolino). Una scelta industriale che consente di contenere i costi e rendere competitivo il listino finale, ma che ha già alimentato qualche polemica tra chi preferisce la produzione italiana. Il CEO Olivier François ha confermato che Grizzly e Fastback saranno entrambe nella seconda metà del 2026, con una possibile anteprima ufficiale a luglio.