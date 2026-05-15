Fiat Grizzly, nuovo avvistamento in Marocco: il debutto si avvicina
Nuove foto spia dallo stabilimento di Kenitra mostrano la versione fastback della Fiat Grizzly in forma quasi definitiva
Un nuovo avvistamento, stavolta in Marocco nei pressi dello stabilimento di Kenitra dove verrà prodotta, avvicina ulteriormente l’arrivo della Fiat Grizzly. Dopo i primi avvistamenti su strada, il nuovo SUV a 7 posti è stato immortalato nella versione fastback in una forma che sembra ormai definitiva (carrozzeria senza camuffatura, linee squadrate in continuità con la Grande Panda e fari con il caratteristico effetto pixel). Secondo le indiscrezioni più recenti, il debutto è atteso entro l’estate 2026, con la presentazione al grande pubblico al Salone di Parigi di ottobre.
Le ambizioni della Fiat Grizzly
La Grizzly è il SUV di segmento C che Fiat sta costruendo per sfidare modelli come Dacia Duster e Dacia Bigster sul loro stesso terreno, quindi spazio, praticità e prezzo aggressivo. Con una lunghezza di circa 4,5 metri, nascerà sulla stessa piattaforma Smart Car di Stellantis già usata per Opel Frontera e Citroen C3 Aircross. Come già emerso in precedenza, saranno disponibili due varianti di carrozzeria: il SUV tradizionale dalle forme più squadrate e la fastback con il tetto spiovente, più dinamica nel profilo.
Sul fronte motorizzazioni, la gamma prevede una versione mild-hybrid da 145 CV, una elettrica da 156 CV con circa 400 km di autonomia dichiarata e una versione benzina turbo con il propulsore già montato sulla Fiat 600. Quest’ultima motorizzazione potrebbe abbassare il prezzo in modo significativo. A proposito di costi le stime parlano di circa 22.000 euro per la versione termica, intorno ai 25.000 per quella ibrida e tra 28.000 e 30.000 per l’elettrica.
Produzione in Marocco
La produzione è confermata nello stabilimento di Kenitra, in Marocco (lo stesso dove nasce la Topolino). Una scelta industriale che consente di contenere i costi e rendere competitivo il listino finale, ma che ha già alimentato qualche polemica tra chi preferisce la produzione italiana. Il CEO Olivier François ha confermato che Grizzly e Fastback saranno entrambe nella seconda metà del 2026, con una possibile anteprima ufficiale a luglio.
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