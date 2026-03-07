Fiat Grizzly: il nuovo SUV a 7 posti potrebbe chiamarsi così

Alla fine dell’estate la gamma Fiat si arricchirà di un nuovo modello pensato per le famiglie. Si tratta di un SUV a 7 posti che fa dello spazio la sua caratteristica distintiva, oltre ovviamente al prezzo accessibile.

Se in precedenza si era parlato dell’utilizzo della denominazione Giga Panda o del ritorno del nome Multipla, le ultime indiscrezioni danno invece come probabile nome definitivo Grizzly. A rafforzare questa ipotesi ci ha pensato un recente teaser ufficiale, rilasciato dalla Casa sui suoi social. Il breve filmato mostrava delle impronte sulla neve e la scritta “make room for everyone…”, un chiamo riferimento alla versatilità del nuovo modello.

SUV medio in stile Grande Panda

La Fiat Grizzly sarà realizzata sulla piattaforma multienergy Smart Car di Stellantis, la stessa già utilizzata della Citroen C3 Aircross e della Opel Frontera. La lunghezza sarà nell’ordine dei 4,5 metri e consentirà di ospitare fino a sette passeggeri su tre file, rendendo il SUV ideale per le famiglie numerose.

Per quanto riguarda il design, la Grizzly richiamerà gli stilemi della Grande Panda. Quindi ritroveremo linee squadrate, volumi ben definiti e gruppi ottici a LED con pixel che richiamano gli anni ’80. L’abitacolo avrà diverse soluzioni per lo sfruttamento intelligente dello spazio.

Motori benzina, ibridi e elettrici

La gamma di motorizzazioni comprenderà diversi tipi di alimentazione, per rispondere a diverse esigenze di mercato:

Ibrido: Un sistema mild hybrid da 145 CV che abbina il propulsore 1.2 PureTech a un motore elettrico integrato nel cambio automatico a sei rapporti.

Un sistema mild hybrid da che abbina il propulsore 1.2 PureTech a un motore elettrico integrato nel cambio automatico a sei rapporti. Elettrico: ci saranno delle versioni a zero emissioni con livelli di potenza compresi tra 113 CV (83 kW) e 156 CV (115 kW).

ci saranno delle versioni a zero emissioni con livelli di potenza compresi tra (83 kW) e (115 kW). Benzina: È probabile anche l’arrivo di una motorizzazione termica non elettrificata con cambio manuale per la versione entry level.

La produzione della Fiat Grizzly sarà in uno stabilimento di Stellantis fuori dall’Europa, probabilmente a Kenitra in Marocco oppure in Turchia. Il prezzo stimato per la versione ibrida dovrebbe essere intorno ai 25.000 euro.