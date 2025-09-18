Nuova Opel Frontera, arriva la versione 7 posti per le famiglie numerose. Ecco i prezzi
Questa versione del SUV Opel è pensata per le famiglie numerose; disponibile solamente con le motorizzazioni hybrid
Opel Frontera è disponibile sul mercato italiano anche nella versione a 7 posti, pensata per le famiglie numerose che hanno bisogno di trasportare molte persone. Questo speciale allestimento proposto solamente su richiesta, è abbinabile esclusivamente alle motorizzazioni Hybrid da 110 e 145 CV e alla versione top di gamma GS. Niente 7 posti per la versione elettrica in cui la nuova Opel Frontera è proposta.
PER LE FAMIGLIE NUMEROSE
Con una lunghezza di 4.385 millimetri, una larghezza di 1.849 millimetri, un’altezza di 1.635 millimetri e un passo di 2.670 millimetri, Opel Frontera offre un abitacolo versatile con uno spazio molto flessibile. Nella variante a 5 posti, il SUV offre 460 litri di volume di carico con i sedili posteriori in posizione. Abbattendo gli schienali dei sedili posteriori (frazionamento 60:40), la capacità del bagagliaio sale a circa 1.600 litri. Scegliendo l’allestimento a 7 posti, si deve rinunciare ad un po’ di spazio per i bagagli. La capacità esatta non viene dichiarata da Opel che comunque ricorda che anche con questa configurazione, l’abitacolo offre una certa flessibilità. Per esempio, i sedili della terza fila si possono ripiegare singolarmente e questo permette di recuperare un po’ d spazio per i bagagli.
L’accesso ai sedili della terza fila è poi agevolato dalla possibilità di ripiegare in avanti i sedili della fila centrale. Per la Frontera, Opel ha lavorato per offrire un buon livello di comfort. Ad esempio, il guidatore e il passeggero anteriore possono usufruire di serie dei sedili brevettati Intelli-Seats. Con uno speciale incavo al centro del sedile, riducono la pressione sul coccige e contribuiscono a un comfort di guida rilassato.
MOTORI
Come accennato all’inizio, nuova Opel Frontera a 7 posti si può avere solamente in abbinamento con le motorizzazioni ibride (Mild Hybrid). Sotto al cofano troviamo quindi il solito PureTech 3 cilindri di 1,2 litri abbinato ad un cambio automatico a 6 rapporti al cui interno è collocata un’unità elettrica da 29 CV. Potenza massima di sistema di 110 e 145 CV.
PREZZI
Quanto costa Opel Frontera 7 posti in Italia? Si parte da 27.100 euro più i 900 euro del kit per disporre dei 7 posti. Dunque, da 28.000 euro.
- Frontera Hybrid 110 CV GS 7 posti: 28.000 euro
- Frontera Hybrid 145 CV GS 7 posti: 29.500 euro