Nuova Opel Frontera, arriva la versione 7 posti per le famiglie numerose. Ecco i prezzi

Opel Frontera è disponibile sul mercato italiano anche nella versione a 7 posti, pensata per le famiglie numerose che hanno bisogno di trasportare molte persone. Questo speciale allestimento proposto solamente su richiesta, è abbinabile esclusivamente alle motorizzazioni Hybrid da 110 e 145 CV e alla versione top di gamma GS. Niente 7 posti per la versione elettrica in cui la nuova Opel Frontera è proposta.

PER LE FAMIGLIE NUMEROSE

MOTORI

Con una Opel Frontera offre un abitacolo versatile con uno spazio molto flessibile. Nella variante a 5 posti, il SUV offredi volume di carico con i sedili posteriori in posizione. Abbattendo gli schienali dei sedili posteriori (frazionamento 60:40), la capacità del bagagliaio sale a circa 1.600 litri. Scegliendo l’allestimento a 7 posti, si deve rinunciare ad un po’ di spazio per i bagagli. La capacità esatta non viene dichiarata da Opel che comunque ricorda che anche con questa configurazione, l’abitacolo offre una certa flessibilità. Per esempio, i sedili della terza fila si possono ripiegare singolarmente e questo permette di recuperare un po’ d spazio per i bagagli.L’accesso ai sedili della terza fila è poi agevolato dalla possibilità di ripiegare in avanti i sedili della fila centrale. Per la Frontera, Opel ha lavorato per offrire un buon livello di comfort. Ad esempio, il guidatore e il passeggero anteriore possono usufruire di serie dei. Con uno speciale incavo al centro del sedile, riducono la pressione sul coccige e contribuiscono a un comfort di guida rilassato.

PREZZI

Come accennato all’inizio, nuova Opel Frontera a 7 posti si può avere solamente in abbinamento con le. Sotto al cofano troviamo quindi il solito PureTech 3 cilindri di 1,2 litri abbinato ad un cambio automatico a 6 rapporti al cui interno è collocata un’unità elettrica da 29 CV. Potenza massima di sistema di

Frontera Hybrid 110 CV GS 7 posti: 28.000 euro

28.000 euro Frontera Hybrid 145 CV GS 7 posti: 29.500 euro

Opel Frontera 7 posti in Italia? Si parte da 27.100 euro più i 900 euro del kit per disporre dei 7 posti. Dunque, da