Dacia Duster, il SUV si trasforma e diventa un pickup: caratteristiche e prezzo

Dacia Duster la conosciamo molto bene ed è un SUV di grande successo che punta molto sul rapporto contenuti / prezzo. Da anni ai vertici del suo segmento, è proposta con molteplici motorizzazioni per accontentare un po’ tutte le esigenze dei clienti. Adesso c’è una novità perché la casa automobilistica ha deciso di trasformare la Duster in un pickup. Si, non parliamo di un’iniziativa autonoma di qualche azienda di terze parti ma di Dacia stessa. Per il momento, la Dacia Duster pickup sarà venduta solamente in Romania con omologazione N1 per il trasporto merci. La vedremo anche in Italia? Non ci sono informazioni al riguardo.

PENSATA PER IL MONDO DEL LAVORO

Romturingia, un’azienda rumena nota per la

conversione di pickup delle precedenti generazioni del SUV. Questo modello è stato pensato espressamente per il mondo del lavoro, per offrire un pickup dalle dimensioni compatte visto che la lunghezza rimane di poco più di 4,3 metri. Quello che cambia è invece il posteriore dove è stato realizzato un cassone dalle dimensioni di 1.050 mm x 1.000 mm. 430 kg è la capacità di carico utile. Il cassone è dotato di due guide metalliche e quattro anelli di ancoraggio per il fissaggio di diversi tipi di carico. All’interno dell’abitacolo c’è spazio per 4 passeggeri. Abituati a pickup dalle dimensioni XXL, la Duster pickup risulta un modello “insolito" ma potrà piacere a chi serve un mezzo di lavoro che punta molto sulla praticità.

MOTORI

La versione pickup della Duster è stata realizzata da Dacia in collaborazione

PREZZI

Nuova Dacia Duster pickup è disponibile in Romania con le motorizzazioni. Modello che offre il medesimo pacchetto di sistemi ADAS della versione SUV per garantire la massima sicurezza.

Quanto costa la nuova Dacia Duster pickup? Proposta negli allestimenti Expression, Extreme e Journey, i prezzi partono da(IVA esclusa). Questo veicolo è disponibile in 7 colori: Sandstone, Lichen Kaki, Terracotta Brown, Glacier White, Schist Grey, Pearl Black e Cedar Green.