Dacia Duster Spirit of Sand, l'edizione speciale per gli avventurieri

Dacia ha fatto passi da gigante nel corso degli ultimi. Se pensiamo a dov’era non più di vent’anni e dove si trova adesso, bisogna solamente applaudire alla crescita di un brand che si è fatto strada. L’ultimo tassello di questa “nuova vita” ha il sapore dell’impresa sportiva e arriva direttamente dal rally-raid più famoso del mondo: la Dakar. Durante la 48ª edizione il marchio romeno è riuscito salire sul gradino più alto del podio con il prototipo Sandrider, un veicolo nato per sfidare le dune più impervie del pianeta. Nonostante un programma originario di tre anni, Dacia è riuscita a vincere in soli due anni, decidendo così di ritirarsi anticipatamente dalla competizione nel 2027. Tuttavia, per non disperdere lo spirito di questa audace vittoria nel deserto arriva un’edizione speciale: la Dacia Duster Spirit of Sand.

L’ibrido bi-fuel

A differenza del prototipo da competizione, la Spirit of Sand nasce su una piattaforma già conosciuta ma non meno innovativa. Sotto il cofano batte un motore turbo a tre cilindri, integrato in un raffinato sistema mild-hybrid. La particolarità tecnica risiede nell’unità elettrica montata sull’asse posteriore, capace di generare 31 CV (23 kW) e una coppia di 87 Nm, che portano la potenza di sistema a 152 CV (113 kW). Il tutto è gestito esclusivamente da un cambio automatico a doppia frizione.

Il tratto distintivo di questa edizione è la sua autonomia, resa possibile da una configurazione bi-fuel unica nel suo genere. Il celebre SUV è dotato, infatti, di un serbatoio di benzina da 50 litri, a cui se ne affianca un secondo, sempre da 50 litri, dedicato al GPL. Questa combinazione permette di raggiungere l’incredibile traguardo dei 1.500 chilometri. Secondo le stime (ciclo WLTP), il consumo medio si attesta sui 6,0 litri/100 km a benzina e sui 7,3 litri/100 km a GPL. La ragione di questo scarto risiede nella densità energetica: il GPL possiede circa il 25-30% di energia in meno rispetto alla benzina, motivo per cui il tre cilindri richiede una quantità maggiore di gas per produrre la medesima spinta in ogni fase di combustione.

Design esclusivo

Esteticamente, la Dacia Duster Spirit of Sand comunica la sua vocazione avventuriera attraverso dettagli molto curati. La carrozzeria è contraddistinta da decalcomanie specifiche nella parte inferiore, eleganti accenti color marrone rame e cerchi in lega Tergan neri da 17’’. Per proteggere gli organi meccanici nei percorsi più difficili, sono state installate piastre paramotore e paratrasmissione in duralumin.

Essendo una versione celebrativa, Dacia ha deciso di equipaggiarla con ogni comfort disponibile nella gamma odierna. Di serie troviamo il Cold Pack, che include parabrezza, sedili anteriori e volante riscaldati, e il Parking Pack, dotato di sistema di telecamere multivista, sensori di parcheggio anteriori e posteriori e monitoraggio dell’angolo cieco.

Esclusività online e disponibilità

Per chi desidera possedere questo frammento di storia sportiva, la modalità d’acquisto è innovativa quanto la vettura stessa: la Spirit of Sand sarà ordinabile esclusivamente online, mentre la tiratura è limitata a 500 esemplari. In Romania, il prezzo di listino è stato fissato a 28.990 euro. Ad aprile 2026 partiranno ufficialmente le prime consegne ai fortunati acquirenti che potranno finalmente testare su strada l’efficienza e lo stile di una Duster nata dalle imprese nel deserto più ostile.