Volvo EX30, richiamo per oltre 40.000 esemplari a rischio incendio: la batteria sarà sostituita
Un problema di surriscaldamento alla batteria può causare incendi sui esemplari coinvolti. La Casa avviserà i proprietari sulle modalità del richiamo che prevede la sostituzione degli accumulatori.
Un’importante campagna globale di richiamo rischia di scalfire la pluridecennale reputazione di affidabilità e sicurezza di Volvo. La Casa svedese ha infatti annunciato un richiamo per la EX30, il SUV compatto 100% elettrico in produzione dal 2023 con ottimi risultati commerciali.
Il richiamo, confermato ieri 23 febbraio a Reuters, coinvolge 40.323 esemplari nelle versioni Single-Motor Extended Range e Twin-Motor Performance. Su queste vetture il pacco batteria potrebbe surriscaldarsi e causare un pericoloso incendio. L’intervento di richiamo prevede la sostituzione gratuita dei moduli delle batterie con nuove componenti provenienti dallo stesso fornitore.
“Stiamo contattando tutti i proprietari delle auto coinvolte per informarli sui prossimi step” ha dichiarato un portavoce di Volvo. Il costruttore ha affermato di aver già risolto la problematica sulle vetture di nuova produzione.
L’annuncio del richiamo ha causato un immediato calo del 4% del titolo in borsa, mentre i costi della campagna globale di Volvo sono stimati in 195 milioni di dollari.