Settant'anni per l'invenzione che ha cambiato le sorti dell'auto e dell'uomo

Nel panorama dell’automobilismo mondiale, pochi nomi sono così intrinsecamente legati al concetto di protezione della vita umana come quello di Volvo. La storia della sicurezza stradale moderna affonda le sue radici nel 1956, quando il marchio svedese presentò il prototipo della Volvo Amazon, equipaggiato con una rivoluzionaria cintura diagonale a due punti posizionata trasversalmente sul torace. Fu l’inizio di un viaggio tecnologico e umano che, tre anni dopo, avrebbe cambiato per sempre il destino di milioni di viaggiatori.

Una scelta che ha cambiato la storia

Il 1959 segna lo spartiacque definitivo: Volvo divenne il primo produttore al mondo a montare di serie la cintura di sicurezza a tre punti. L’artefice di questa innovazione fu l’ingegnere progettista Nils Bohlin, il quale ideò un sistema composto da una cintura subaddominale e una diagonale, ancorate in un unico punto basso accanto al sedile. Questa struttura, che oggi diamo per scontata in ogni vettura, rappresentò un colpo di genio ingegneristico per la sua semplicità ed efficacia.

Ma la grandezza di Volvo non si limitò all’invenzione: in un gesto di straordinaria responsabilità sociale, l’azienda decise di rendere il brevetto disponibile gratuitamente a tutti gli altri costruttori. Questa scelta permise una diffusione rapidissima del dispositivo, accelerando l’introduzione di obblighi di legge in tutto il mondo e contribuendo a salvare, nel corso dei decenni, milioni di vite.

L’ultima evoluzione

Oggi, a circa settant’anni da quelle prime intuizioni, la tradizione di eccellenza di Göteborg trova la sua massima espressione tecnologica nel nuovo SUV medio Volvo EX60. Questo modello porta al debutto la prima cintura di sicurezza multi-adattiva al mondo, un dispositivo che trasforma un semplice nastro di tessuto in un sistema di protezione dinamico e intelligente.

La nuova cintura non si limita più a trattenere il corpo in modo passivo, ma utilizza un flusso costante di dati provenienti da avanzati sensori interni ed esterni per personalizzare la protezione in tempo reale. Inoltre, il sistema è in grado di analizzare la situazione specifica e le caratteristiche individuali dell’occupante, tenendo conto di parametri fondamentali come altezza, peso, posizione di seduta e tipologia di collisione.

Si adatta al corpo dell’essere umano

Il concetto di sicurezza diventa così estremamente efficace: se un occupante di corporatura robusta è coinvolto in un incidente grave, la cintura applicherà una tensione più elevata per ridurre il rischio di lesioni alla testa. Al contrario, per un passeggero più minuto coinvolto in un urto meno violento, il sistema imposterà un carico inferiore per minimizzare la possibilità di fratture alle costole.

Non si tratta di una tecnologia statica: grazie alla capacità di raccogliere costantemente nuove informazioni su diversi scenari e strategie di risposta, la EX60 continuerà a migliorare la propria comprensione della sicurezza. Attraverso gli aggiornamenti software over-the-air, queste nuove consapevolezze verranno applicate direttamente all’auto, permettendo alla tecnologia di evolversi e perfezionarsi continuamente nel tempo. Dalla semplicità meccanica di Nils Bohlin all’intelligenza predittiva della EX60, Volvo continua a dimostrare che la sicurezza non è un traguardo, ma un’evoluzione costante al servizio della vita.