Nuova Volvo EX60, interni e bagagliaio del SUV elettrico

La nuova EX60 per Volvo è una vera e propria Game Changer. Il SUV elettrico può contare su tante importanti innovazioni tecniche a partire dalla piattaforma SPA3, senza dimenticarsi del nuovo approccio costruttivo basato sul megacasting. Anche sull’abitacolo Volvo ha prestato molta attenzione nella progettazione. Oltre a garantire il massimo comfort, la nuova Volvo EX60 propone tanta tecnologia e grazie alla piattaforma Android Automotive OS possiamo accedere ai servizi di Google, compreso l’assistente Gemini che sfrutta l’intelligenza artificiale per poter interagire in maniera naturale con gli occupanti.

VOLVO EX60: LA PLANCIA

Innanzitutto, il layout della plancia è stato progettato focalizzando l’attenzione sul conducente. Lo schermo centrale orizzontale da 15 pollici dell’infotainment è posizionato al meglio per un’interazione immediata e intuitiva, accompagnato dal display del quadro strumenti da 11 pollici, pensato per poter essere consultato rapidamente e senza distrazioni. C’è anche un volante a 2 razze con la parte superiore e inferiore piatte, forma che aiuta a mantenere il display del conducente ben visibile. Il layout prevede pulsanti retroilluminati e un piccolo joystick su ciascun lato, con le funzioni di guida a sinistra e i comandi multimediali e comfort a destra.

Di serie troviamo l’impianto audio Bose e nell’allestimento top di gamma quello firmato Bowers & Wilkins con 28 diffusori. Per la prima volta su di una Volvo, questo impianto audio più sofisticato include anche diffusori integrati nei poggiatesta di tutti e quattro i sedili principali. La nuova EX60 sarà la prima Volvo con Apple Music preinstallato e Dolby Atmos, per un’esperienza di ascolto 3D immersiva grazie alla tecnologia Spatial Audio. Non mancano diversi vani portaoggetti e porte USB-C. C’è ovviamente anche il pad per la ricarica wireless degli smartphone. Il SUV elettrico propone poi un sistema d’illuminazione ambientale che inizia ad attivarsi quando il conducente si sta avvicinando all’auto: una luce soffusa si accende nei vani piedi, nelle tasche delle portiere e nei vani portaoggetti.

Parlando strettamente della tecnologia, strumentazione e sistema infotainment possono contare sulla piattaforma hardware di Qualcomm per poter offrire animazioni fluide e interazioni le più rapide possibili. L’interfaccia grafica è stata sviluppata per offrire un’esperienza d’uso semplice ed immediata. Come accennato all’inizio, grazie all’ecosistema di Google, c’è Gemini che comprende il modo di parlare degli occupanti, quindi non è necessario ricordare frasi specifiche o premere alcun pulsante sul display per utilizzarlo. Può essere utilizzato per gestire alcune funzioni della vettura, oppure per trovare un posto dove mangiare, condividere i programmi della propria giornata oppure tradurre una frase mentre ci si trova in viaggio. Inoltre, grazie agli aggiornamenti OTA, le funzioni di Gemini evolveranno nel tempo.

Sul fronte della sicurezza da segnalare la presenza delle cinture di sicurezza multi-adattive, progettate per aiutare a ridurre il rischio di lesioni. Cinture di sicurezza che utilizzano i dati provenienti da sensori interni ed esterni per regolare la tensione e i livelli di carico in base alle dimensioni, alla posizione di seduta e alle caratteristiche di collisione di ciascun individuo. E per enfatizzare ulteriormente lo spazio all’interno dell’abitacolo, la nuova Volvo EX60 offre un ampio tetto panoramico in vetro, elettrocromico nell’allestimento top di gamma.

BAGAGLIAIO

Per quanto riguarda lo spazio per i bagagli, dietro a disposizione ci sono 634 litri che possono salire a 1.647 litri abbattendo gli schienali dei sedili posteriori. Davanti è presente un piccolo frunk da 58 litri buono per contenere i cavi per la ricarica.