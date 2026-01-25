Hyundai Santa Fe vs Renault Espace, sfida tra SUV a 7 posti per famiglie: confronto e prezzi

Per le famiglie numerose non ci sono sul mercato molti modelli che offrono 3 file di sedili e 7 posti. Tra questi ci sono due SUV, la Hyundai Santa Fe e la Renault Espace. Modelli nati per offrire spazio e comfort all’interno dell’abitacolo e che puntano molte delle loro carte anche sulle motorizzazioni ibride. Infatti, entrambi questi modelli sono proposti sul mercato solamente con motorizzazioni elettrificate. Entriamo quindi più nei dettagli e proviamo a mettere a confronto Hyundai Santa Fe e la Renault Espace per scoprire le loro caratteristiche più importanti.

DIMENSIONI E DESIGN

Hyundai Santa Fe misura 4.830 mm lunghezza x 1.900 mm larghezza x 1.720 mm altezza, con un passo di 2.815 mm. Lo spazio per i bagagli? Nella versione a 5 posti si va da 711 litri a 2.032 litri abbattendo gli schienali dei sedili posteriori. In quella a 7 posti, 628 litri, 992 litri e 1.949 litri a seconda della configurazione adottata (7, 5 e 2 posti con tutti gli schienali dei sedili della seconda e della terza fila abbattuti). Il SUV si caratterizza per disporre di una linea del tetto piatta e linee spigolose. Il cofano alto, i cerchi fino a 21 pollici e i passaruota maggiorati contribuiscono ad offrire alla nuova Santa Fe un look comunque muscoloso.

Passiamo alla Renault Espace che misura 4.746 mm lunghezza x 1.830 mm larghezza x 1.645 mm altezza, con un passo di 2,738 mm. Nella versione a 5 posti, il bagagliaio parte da un minimo di 692 litri ad un massimo di 2.224 litri. In quella da 7 posti da 212 litri a 2.054 litri. Il SUV francese si caratterizza per disporre di linee più morbide con un frontale in cui vediamo un’ampia griglia e fari trapezoidali dalle forme sottili. Sotto, le luci diurne a LED a forma di freccia. Dietro, invece, i gruppi ottici presentano una firma luminosa con un disegno ispirato a quello del Tangram già adottato sulla Renault Rafale.

INTERNI E TECNOLOGIA

Salendo a bordo della Hyundai Santa Fe, la plancia del SUV è dominata dal Panoramic Curved Display che include due display da 12,3 pollici, quello della strumentazione e quello del sistema infotainment vero e proprio. Al di sotto troviamo una fascia a sviluppo orizzontale in cui sono presenti le bocchette d’areazione. Sulla console centrale sono presenti i comandi per il clima, mentre sul tunnel centrale troviamo un pad per la ricarica wireless degli smartphone.

Renault Espace offre pure lui tanta tecnologia. Troviamo infatti il sistema OpenR link basato su Android Automotive OS. Dunque, un pannello da 12,3 pollici per la strumentazione digitale e un display touch verticale da 12 pollici per il sistema infotainment. Ovviamente, non possono mancare le compatibilità con Android Auto e Apple CarPlay (presenti anche sul modello coreano). Aggiornamenti OTA e si può avere pure un Head-Up-Display. Su Espace si può avere un ampio tetto panoramico: 1,70 m di lunghezza e 1,13 m di larghezza per una superficie totale di quasi 2 m². Particolarità, attraverso un pulsante o un comando vocale, sarà possibile avere il tetto completamente trasparente, completamente opaco, anteriore trasparente e posteriore opaco, o viceversa.

MOTORI

Hyundai Santa Fe si può avere con una motorizzazione Full Hybrid o Plug-in Hybrid. Nello specifico, Hyundai Santa Fe Full Hybrid può contare su di un powertrain in grado di erogare 239 CV. Sotto al cofano del SUV troviamo un motore 4 cilindri 1.6 T-GDi abbinato a un motore elettrico e a un cambio automatico a 6 rapporti. A listino, oltre al modello con trazione anteriore, c’è anche quello con trazione integrale. Hyundai Santa Fe Plug-in Hybrid adotta uno schema tecnico simile ma la potenza di sistema arriva a 288 CV. Questa motorizzazione è abbinata esclusivamente alla trazione integrale 4WD. L’autonomia in elettrico raggiunge i 54 km WLTP (batteria da 13,8 kWh).

Renault Espace, invece, adotta un’unità Full Hybrid. Troviamo un 3 cilindri turbo benzina di 1,2 litri di cilindrata da 96 kW (130 CV) con 205 Nm di coppia abbinato a due motori elettrici. Il primo da 50 kW (70 CV) con 205 Nm di coppia alimentato da una batteria da 2 kWh che offre trazione alle ruote e il secondo con funzione di generatore. La potenza totale di sistema arriva a 200 CV.

PREZZI

Quanto costa Hyundai Santa Fe in Italia? Si parte dai 50.600 euro del modello Full Hybrid. Il listino della Renault Espace, invece, attacca da 42.400 euro.