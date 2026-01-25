Novità Genesis 2026, i nuovi modelli in arrivo

Il 2026 sarà un anno importante per Genesis che entrerà in più mercati, compreso quello italiano. Tra pochi mesi il marchio coreano del Gruppo Hyundai inizierà l’effettiva commercializzazione delle sue vetture anche in Italia. Si tratta di modelli già in vendita altrove ma ovviamente inediti da noi. Ecco quindi cosa possiamo aspettarci da Genesis per il nuovo anno dal marchio premium del Gruppo Hyundai.

GENESIS GV60

Genesis GV60 misura 4.515 mm lunghezza x 1.890 mm larghezza x 1.580 mm altezza, con un passo di 2.900 mm. Si tratta di un SUV elettrico che conosciamo da tempo e sviluppato per offrire comfort, prestazioni e lusso. Da poco ha pure ricevuto un restyling. Parlando della tecnologia, la plancia è dominata da un maxi schermo da 27 pollici che integra al suo interno sia la strumentazione digitale e sia il sistema infotainment vero e proprio. Piattaforma a 800 V e nella versione più potente con doppio motore a disposizione ci sono 360 kW (490 CV). Grazie ad una batteria da 84 kWh, l’autonomia arriva a 560 km. Non mancheranno, ovviamente, versione meno potenti con singolo motore elettrico.

GENESIS ELECTRIFIED GV70

Si tratta di un SUV elettrico di 4,72 metri di lunghezza che punta ad offrire tecnologia e una ricca dotazione di serie. Oltre a materiali premium per gli interni, Genesis GV70 mette a disposizione molta tecnologia, a partire dal nuovo sistema di infotainment ccIC con display OLED da 27 pollici, che riunisce il quadro strumenti e lo schermo dell’infotainment in un display panoramico. Per quanto riguarda, invece, i powertrain, troviamo due motori elettrici per una potenza combinata di 360 kW (490 CV). C’è quindi anche la trazione integrale. Il tutto è poi alimentato da una batteria che dispone di una capacità pari a 84 kWh per un’autonomia di 479 km. L’architettura a 800 V permette di effettuare ricariche ad altissima potenza.

GENESIS ELECTRIFIED G80

In questo caso stiamo parlando di una berlina elettrica che punta ad entrare in concorrenza con vetture del calibro della BMW Serie 7 e della Mercedes Classe S. Lo schema del powertrain propone un doppio motore elettrico per una potenza combinata pari a 272 kW (370 CV). C’è poi una batteria da 94,5 kWh che permette un’autonomia sino a 500 km ma secondo il poco preciso ciclo NEDC. Grazie all’architettura a 800 V il veicolo può essere ricaricato in corrente continua ad altissima potenza. Per passare da 0 a 100 km/h servono 5,1 secondi.

GENESIS GV60 MAGMA

Versione sportiva del SUV elettrico GV60. Body kit specifico che dona più grinta al look ma soprattutto il powertrain della cugina Hyundai IONIQ 5 N. Dunque, un doppio motore da 478 kW (650 CV) in grado di consentire prestazioni elevatissime. Ovviamente, come sulla IONIQ 5 N ci sono i cambi marcia simulati. La vedremo sul nostro mercato verso la fine dell’estate.