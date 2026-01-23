Genesis lancia la sfida al mercato Italiano con 3 auto elettriche

Genesis sbarca ufficialmente in Italia. Il marchio premium del Gruppo Hyundai sbarca quindi sul nostro mercato e porta al debutto 3 modelli, tutti 100% elettrici. L’annuncio era atteso da tempo e adesso è ufficiale. L’obiettivo è ovviamente quello di ritagliarsi un proprio spazio all’interno del nostro mercato, per proporsi come alternativa ai soliti marchi premium come quelli tedeschi.

IL LANCIO COMMERCIALE

Inizialmente, Genesis potrà contare sue due concessionarie, una a Padova e una a Roma. Le aperture avverranno nel corso della primavera, quando è previsto il lancio commerciale, momento in cui saranno comunicati anche i listini. A quel punto ci sarà la possibilità di effettuare anche i primi test drive. Nel corso del 2026 si aggiungeranno due ulteriori concessionarie. Contestualmente, ci sarà anche l’implementazione di una rete post-vendita per soddisfare le necessità dei clienti. L’obiettivo di Genesis è quello di coprire buona parte del territorio italiano entro la fine del 2028.

I PRIMI MODELLI IN ITALIA

Al lancio, Genesis porterà in Italia GV60, un SUV elettrico lungo poco più di 4,5 metri. Ci sarà poi Electrified GV70, un SUV elettrico di segmento D lungo oltre 4,7 metri. Infine, arriverà anche Electrified G80, una berlina elettrica di rappresentanza. Inoltre, l’Italia accoglierà Genesis Magma Racing in una tappa del FIA World Endurance Championship (WEC) 2026, dove correrà la hypercar GMR-001.

LE DICHIARAZIONI

Peter Kronschnabl, Managing Director di Genesis Motor Europe, sul debutto in Italia ha dichiarato:

Genesis è un Brand entusiasmante con solide basi ed abbiamo preso un impegno a lungo termine per aumentare la nostra presenza in Europa. Siamo lieti di lanciare oggi il Brand in Italia, un mercato che rappresenta la tradizione, l’eccellenza del design e le elevate aspettative dei clienti nei confronti dei marchi premium. Rappresentando il nostro distintivo spirito coreano e i nostri valori guidati dal design, i nostri pluripremiati modelli completamente elettrici sono studiati appositamente per i clienti europei in termini di dinamica di guida e specifiche tecniche. Siamo orgogliosi di sviluppare solide relazioni con i clienti e non vediamo l’ora di presentare molto presto i nostri modelli anche ai clienti italiani.

Francesco Calcara, Presidente & CEO Genesis Italia, ha poi aggiunto: