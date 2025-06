Genesis annuncia l’arrivo anche in Italia con due SUV e una berlina

Genesis, il brand automobilistico di fascia premium del gruppo Hyundai, nato nel 2015 con l’obiettivo di competere nel segmento delle auto di lusso, ha annunciato la decisione di rafforzare la propria presenza in Europa annunciando l’ingresso in quattro nuovi mercati. Dopo il debutto nel Vecchio Continente nel 2021 (in Germania, Svizzera e Regno Unito), Genesis si espande ora anche in Francia, Spagna, Paesi Bassi e Italia. Come dichiarato da Xavier Martinet, amministratore delegato di Genesis Motor Europe, l’obiettivo è avviare una fase di crescita strategica orientata a una presenza duratura.

Tre i nuovi modelli che Genesis presenterà per i quattro nuovi mercati a partire dall’inizio del 2026: Genesis GV60, Electrified GV70 e Electrified G80.

I modelli Genesis in arrivo in Europa (e in Italia)

La gamma di auto che Genesis porterà in Europa all’inizio del prossimo anno è composta esclusivamente da modelli completamente elettrici, in linea con la visione del brand orientata alla mobilità sostenibile e all’innovazione tecnologica.



La strategia di Genesis tra SUV, berline, hypercar e motorsport

Tra i modelli che saranno disponibili troviamo il, ilpluripremiato e primo veicolo elettrico del marchio e l’, un SUV di fascia alta che coniuga prestazioni dinamiche e comfort sofisticato. Infine, l’, elegante berlina di lusso con dotazioni al vertice della categoria. Tutti i modelli si distinguono per un design raffinato, ispirato alla filosofia stilistica Athletic Elegance e al dinamismo della cultura coreana.Tutti e tre i veicoli sono stati recentemente aggiornati con, un, in grado di garantire maggiore autonomia e prestazioni superiori.

L’annuncio sull’espansione di Genesis in altri mercati europei arriva in occasione del debutto del marchio alla 24 Ore di Le Mans con il team Genesis Magma Racing, in collaborazione con IDEC Sport. Dopo una prima stagione nella European Le Mans Series (ELMS), dove ha ottenuto importanti risultati e conquistato i primi punti, il team si prepara al grande salto con l’ingresso ufficiale nel World Endurance Championship (WEC) nel 2026. Per l’occasione, Genesis presenterà la sua hypercar GMR-001, progettata per consolidare l’immagine del brand anche nel motorsport internazionale.