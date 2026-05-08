Mercedes-Benz, brevetta il pacco batteria a doppio adesivo: più leggerezza ed efficienza

A Stoccarda stanno lavorando incessantemente per dare una svolta al mondo dell’auto elettrica, affinché molti limiti oggi presenti possano presto essere superati. Ed è in questa direzione che Mercedes-Benz si è tuffata grazie all’ultima innovazione brevettata riguardante il pacco batteria. La novità non riguarda la chimica delle celle, bensì il modo in cui queste vengono assemblate. Il costruttore teutonico ha deciso di abbandonare le soluzioni tradizionali fatte di viti, supporti meccanici e staffe di fissaggio, puntando tutto su una soluzione a “doppio adesivo” progettata per rendere la batteria più leggera, efficiente e facile da riparare.

Il principio delle due zone

Il nucleo di questa innovazione risiede in un concetto di estrema semplicità ed efficacia: dividere le sollecitazioni fisiche in due zone distinte, utilizzando colle specifiche per ogni compito invece di una soluzione unica e generica. La suddivisione è così composta:

zona termica (fondo del modulo): sotto ogni modulo batteria viene applicato un primo adesivo la cui funzione primaria è la gestione del calore. Questo strato agisce come un ponte termico, convogliando in modo mirato il calore generato dalle celle verso il modulo di raffreddamento del telaio. Sebbene contribuisca al fissaggio, non è incaricato di sopportare i carichi meccanici principali; zona strutturale (lati del modulo): sulle fiancate dei moduli agisce invece un secondo tipo di adesivo, specializzato nella stabilità meccanica. Questo componente è progettato per assorbire tutte le forze dinamiche derivanti dalla guida, come vibrazioni, urti e torsioni del telaio, mantenendo i moduli perfettamente in posizione.

I vantaggi promessi

Questa architettura “dual-glue" porta con sé vantaggi tangibili in termini di progettazione. Eliminando hardware pesante come viti e morsetti, Mercedes punta a una costruzione più snella e a una riduzione della massa complessiva del veicolo. Poiché l’adesivo laterale si occupa della sicurezza meccanica, quello inferiore può essere applicato in strati più sottili o su superfici ridotte, massimizzando l’efficienza senza aggiungere peso inutile.

Un altro pilastro fondamentale è il miglioramento del controllo termico. Poiché le temperature influenzano direttamente la potenza, la longevità e la velocità di ricarica delle batterie, disporre di un percorso del calore più stabile e uniforme permette di ottimizzare l’intero comportamento del pacco batteria durante l’uso intensivo.

Più facilità nella riparazione

Oltre alle prestazioni, Mercedes ha introdotto una visione innovativa sul fronte del servizio post-vendita. L’adesivo strutturale laterale è stato pensato per essere “separabile” in fase di assistenza. Attraverso tecniche di taglio mirate, sarà possibile estrarre e sostituire singoli moduli danneggiati senza dover smontare l’intero pacco o distruggere le connessioni termiche di fondo. In un mondo dove la sostenibilità passa anche dalla facilità di riparazione, questa scelta potrebbe rappresentare un punto di svolta decisivo per i costi di manutenzione a lungo termine delle future auto elettriche del marchio.