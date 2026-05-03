Mercedes-Benz, a Sindelfingen parte la produzione di tre auto di puro lusso

Lo stabilimento Mercedes-Benz di Sindelfingen mette a referto un traguardo memorabile, una pagina di storia votata direttamente al lusso, come non si vedeva da tempo. In un’atmosfera carica di orgoglio e rigorosità teutonica, il sito celebra il lancio produttivo coordinato di tre dei suoi modelli di punta: Classe S, Mercedes-Maybach Classe S e la full-electric EQS. Questa tripletta non è solo un successo logistico, ma la dimostrazione di importanza di una fabbrica che, con i suoi 111 anni di storia, continua a guidare l’innovazione tecnologica mondiale.

Un ecosistema digitale e flessibile

Il centro di questa rivoluzione è la Factory 56, uno dei siti di assemblaggio più moderni al mondo. Qui, la catena di montaggio tradizionale viene stravolta per approdare in una dimensione all’avanguardia: al posto delle linee fisse, oltre 400 veicoli a guida automatizzata (AGV) si muovono silenziosi lungo le “TecLines”, trasportando le vetture con una precisione millimetrica. La vera magia, però, risiede nella massima flessibilità: modelli elettrici e ibridi ad alta tecnologia vengono prodotti su un’unica catena, permettendo di adattare i volumi alla domanda del mercato in tempo reale.

Inoltre, l’intelligenza artificiale e il sistema operativo MB.OS permeano ogni stazione di lavoro, integrate nell’ecosistema digitale MO360 che mette i dati a disposizione di ogni dipendente in tempo reale. Ma la Factory 56 non è solo silicio e algoritmi. La cosiddetta “blue-sky architecture” inonda i reparti di luce naturale, creando un ambiente di lavoro ergonomico che risparmia energia e migliora il benessere dei collaboratori.

Sostenibilità e personalizzazione

In linea con l’obiettivo Ambition 2039, lo stabilimento è progettato per essere carbon-neutral. Un imponente impianto fotovoltaico alimenta il sito, supportato da una rete a corrente continua e da un sistema di accumulo che riutilizza le batterie dei veicoli a fine vita. La sostenibilità passa anche per la logistica: seguendo la strategia “Local-for-Local”, i componenti chiave come le batterie ad alte prestazioni della EQS e le unità di trazione elettrica arrivano dal vicino impianto di Untertürkheim, distante soli 20 chilometri, riducendo drasticamente l’impatto dei trasporti.

Per i clienti più esigenti, Sindelfingen offre il MANUFAKTUR Studio. Qui, l’attenzione al dettaglio incontra la produzione a matrice, consentendo la personalizzazione di un massimo di 20 veicoli al giorno indipendentemente dalla gamma. In questo atelier, i sogni dei clienti prendono forma attraverso finiture artigianali e tecnologie di produzione all’avanguardia.

140 anni di innovazione

Questo triplo lancio si inserisce nelle celebrazioni per i 140 anni dall’invenzione dell’automobile da parte di Karl Benz. Per onorare questo anniversario, tre nuove berline Classe S hanno intrapreso un viaggio transcontinentale toccando 140 località nel mondo, un’avventura che durerà fino a ottobre per celebrare lo spirito pionieristico del marchio.

Con la Factory 56, Mercedes-Benz dimostra che l’eccellenza manifatturiera e le buone condizioni di lavoro possono camminare di pari passo, assicurando a Sindelfingen il ruolo di centro di eccellenza globale per il lusso del futuro.