Nuova Mercedes Classe S 2026: più lusso, tecnologia e comfort. Ecco i prezzi

Comfort, lusso e tanta tecnologia, così si potrebbe riassumere la nuova Mercedes Classe S che ha fatto il suo debutto pochi giorni fa. Il restyling dell’ammiraglia tedesca ha ulteriormente alzato l’asticella per offrire un modello destinato a diventare un punto di riferimento delle auto premium. Modello ovviamente esclusivo anche nel prezzo dato che il listino parte da ben 128.454 euro.

MERCEDES CLASSE S 2026, ALLESTIMENTI

La nuova ammiraglia è disponibile in 3 allestimenti per la versione a passo corto: ADVANCED, ADVANCED PLUS e PREMIUM. Per chi preferisse, invece, il modello a passo lungo, è proposto un unico allestimento: PREMIUM PLUS. La dotazione è ovviamente già particolarmente completa sin dalla versione base e include, tra le altre cose: fari Digital Light, Luci ambient con la proiezione del logo, Mascherina del radiatore illuminata, Volante multifunzione in pelle Nappa, Climatizzatore automatico COMFORTMATIC, sistema MBUX con display centrale OLED da 14 pollici, Android Auto e Apple CarPlay, Asse posteriore sterzante, sospensioni Airmatic, Luci soffuse «ambient» con 64 colori e 10 scenari cromatici, KEYLESS-GO con maniglie delle porte a filo e un pacchetto di sistemi ADAS che permettono di arrivare a disporre dell’assistenza alla guida di Livello 2.

Per chi vuole il massimo c’è il programma MANUFAKTUR che offre tantissime possibilità di personalizzazione, con finiture esclusive di verniciatura, pacchetti in pelle lussuose e dettagli artigianali.

MOTORI

Per la nuova Mercedes Classe S 2026 sono quattro le motorizzazioni disponibili al lancio, solo Mild Hybrid, Diesel e benzina, con potenze comprese tra 313 CV e 449 CV. Abbiamo innanzitutto la S 350 d 4MATIC, con un 6 cilindri diesel di 3 litri da 313 CV. Potenza che sale a 367 CV nella S 450 d 4MATIC. Per chi preferisce motori a benzina, abbiamo la S 450 4MATIC, un 6 cilindri di 3 litri da 381 CV. Infine, c’è la S 500 4MATIC, sempre un 6 cilindri di 3 litri con una potenza di 449 CV. Più avanti arriveranno la Plug-in e il modello con motore V8 da 537 CV.

PREZZI

Prezzi a partire da 128.454 euro per la S 350 d 4MATIC ADVANCED a passo corto e 135.427 euro per lo stesso modello in versione passo lungo.