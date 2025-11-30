Mercedes, il restyling della Classe S si vuole far notare su strada...

Mercedes, tra le novità in arrivo, ha in programma anche un aggiornamento della Classe S. Per l’ammiraglia è previsto un corposo restyling che dovrebbe arrivare nel corso del 2026 con novità stilistiche che si dovrebbero concentrare prevalentemente al livello del frontale. Dal 1886 la Casa di Stoccarda è protagonista dell’industria automobilistica e il prossimo anno compirà 140 anni. Un muletto della Classe S restyling è stato notato su strada durante una sessione di test per via della sua particolare livrea celebrativa dedicata proprio ai 140 anni di innovazione dell’azienda tedesca. Una livera dorata piuttosto appariscente e che si fa notare. Comunque, le immagini permettono quindi di farsi un’ulteriore idea di quello che sta arrivando per la Mercedes Classe S.

UN NUOVO FRONTALE PER LA MERCEDES CLASSE S

Sebbene ancora camuffato, si notano già diversi cambiamenti al frontale dell’ammiraglia tedesca. Innanzitutto, vediamo i nuovi fari con la firma luminosa a stella oramai sempre presenti sui nuovi modelli Mercedes. La stessa firma luminosa è poi ripresa anche al posteriore dove sono presenti nuovi gruppi ottici. Tornando alla parte frontale, i tecnici della casa automobilistica hanno rivisto la forme della griglia che potrebbe riprendere alcune delle novità introdotte dalla nuova Mercedes GLC elettrica. Non mancheranno poi alcuni ritocchi al paraurti sia davanti e sia dietro. Le foto spia consentono anche di vedere l’abitacolo, sebbene quasi del tutto coperto da teli. Stiamo comunque parlando della Classe S e quindi possiamo attenderci interventi per rendere gli interni ancora più esclusivi.

Da quel poco che si vede, ci sarà ancora l’MBUX Hyperscreen che sarà probabilmente aggiornato all’ultima versione software per proporre i più recenti servizi digitali sviluppati da Mercedes. Insomma, un abitacolo tecnologico ed esclusivo.

MOTORI

Per il momento non ci sono informazioni precise ma possiamo immaginare una riconferma per la gamma di motorizzazioni della Mercedes Classe S che oggi è proposta con unità benzina, diesel ed ibride Plug-in. Possibile che arrivino ottimizzazioni sul fronte dell’efficienza ed un miglioramento della percorrenza in elettrico del modello PHEV. Tra le novità in arrivo ci sarebbe anche una nuova piattaforma hardware per i sistemi ADAS avanzati. Ne sapremo sicuramente di più nel corso dei prossimi mesi.